ПЕРЕДОВИЦА: Орешек ида-вируской демократии

Вообще-то, давно не секрет, каким образом крупнейшими городами Ида-Вирумаа, где у власти в основном находилась Центристская партия, много лет руководили. Выстроенная система власти довольно похоже функционирует как в Нарве и Силламяэ, так и в Кохтла-Ярве. Да и в долго сопротивлявшемся давлению Йыхви быстро начали строить такую же систему, когда тут начал решать дела местный олигарх Николай Осипенко при поддержке руководимого им избирательного союза и Центристской партии.

Оппозиции особо прав не оставляют, кроме права брать слово; свою власть укрепляют, покупая лояльность депутатов за связанные с самоуправлением рабочие места. Часто это такие рабочие места, которые позволяют также набирать дополнительные голоса во время выборов.

Несмотря на то обстоятельство, что система работала годами и время от времени происходили также "сбои", когда возбуждались связанные с коррупцией судебные дела, в большом плане ничего ведь не менялось. Машина продолжает работать и создавшие ее "инженеры" постоянно ее совершенствуют.