ПЕРЕДОВИЦА: Орешек ида-вируской демократии

Работа антикоррупционной спецкомиссии Рийгикогу по изучению царящей в самоуправлениях Эстонии политкультуры подходит к концу. Если посмотреть на те ответы, что пришли из крупнейших самоуправлений Ида-Вирумаа, то они, как правило, довольно формальные, а иногда на конкретные вопросы не ответили или ответили неопределенно.
Вообще-то, давно не секрет, каким образом крупнейшими городами Ида-Вирумаа, где у власти в основном находилась Центристская партия, много лет руководили. Выстроенная система власти довольно похоже функционирует как в Нарве и Силламяэ, так и в Кохтла-Ярве. Да и в долго сопротивлявшемся давлению Йыхви быстро начали строить такую же систему, когда тут начал решать дела местный олигарх Николай Осипенко при поддержке руководимого им избирательного союза и Центристской партии.
Оппозиции особо прав не оставляют, кроме права брать слово; свою власть укрепляют, покупая лояльность депутатов за связанные с самоуправлением рабочие места. Часто это такие рабочие места, которые позволяют также набирать дополнительные голоса во время выборов.
Несмотря на то обстоятельство, что система работала годами и время от времени происходили также "сбои", когда возбуждались связанные с коррупцией судебные дела, в большом плане ничего ведь не менялось. Машина продолжает работать и создавшие ее "инженеры" постоянно ее совершенствуют.
Госвласть бессильно наблюдает со стороны и не находит хорошего решения, как гарантировать нормальную демократию в тех самоуправлениях, где демократию душат руками самой же демократии. Ведь свободное общество нельзя чрезмерно урегулировать законами, поскольку в противном случае оно вскоре уже не будет свободным.