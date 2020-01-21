Жильцы домов по Кескаллеэ скоро избавятся от многолетних проблем

Завершился конкурс госпоставки по составлению основного проекта реконструкции внутридворовой дороги, пролегающей от дома №9 до дома №15 на Кескаллеэ. Работы планируют произвести в текущем году.
Победителем конкурса с ценовым предложением 16346 евро (без НСО) признана тартуская фирма - ТОО "Keskkonnaprojekt". Проектировщики получили задание рассмотреть варианты ремонта дорожного полотна внутридворовой дороги, строительство парковочных стоянок, реконструкции уличного освещения и решение проблемы с отводом ливневых вод.