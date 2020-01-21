Вт, 21.01.2020
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

Жильцы домов по Кескаллеэ скоро избавятся от многолетних проблем

Внутридворовая дорога по Кескаллеэ в Кохтла-Ярве.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Завершился конкурс госпоставки по составлению основного проекта реконструкции внутридворовой дороги, пролегающей от дома №9 до дома №15 на Кескаллеэ. Работы планируют произвести в текущем году.

ДОСТУПНО ДЛЯ

Победителем конкурса с ценовым предложением 16346 евро (без НСО) признана тартуская фирма - ТОО "Keskkonnaprojekt". Проектировщики получили задание рассмотреть варианты ремонта дорожного полотна внутридворовой дороги, строительство парковочных стоянок, реконструкции уличного освещения и решение проблемы с отводом ливневых вод.

- Жильцы этих домов давно страдают от того, что после дождей или таяния снега вода попадает в их подвалы и подъезды, - комментирует вице-мэр Кохтла-Ярве Денис Вершинин. - Причина в том, что улица Тууслари выше, вода оттуда стекает к домам на Кескаллеэ, страдают фундаменты и так далее. Решения проблемы стали искать давно, но много времени потребовалось на различные рассмотрения и согласования. Договорились, что в этом году "Ярве биопухастус" построит на данном участке новую ливневую канализацию, а "Ээсти гааз" за свой счет заменит газовые трубы. Городские власти позаботятся о новом дорожном покрытии и освещении. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ