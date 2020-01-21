Жильцы домов по Кескаллеэ скоро избавятся от многолетних проблем

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- Жильцы этих домов давно страдают от того, что после дождей или таяния снега вода попадает в их подвалы и подъезды, - комментирует вице-мэр Кохтла-Ярве Денис Вершинин. - Причина в том, что улица Тууслари выше, вода оттуда стекает к домам на Кескаллеэ, страдают фундаменты и так далее. Решения проблемы стали искать давно, но много времени потребовалось на различные рассмотрения и согласования. Договорились, что в этом году "Ярве биопухастус" построит на данном участке новую ливневую канализацию, а "Ээсти гааз" за свой счет заменит газовые трубы. Городские власти позаботятся о новом дорожном покрытии и освещении.