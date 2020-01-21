11 января Кохтла-Ярвеский Дом творчества школьников гремел во всех смыслах этого слова - здесь проходил праздничный танцевальный вечер по случаю восьмого дня рождения молодежного портала "SDparty". Апогей наступил около 20 часов, когда за музыкальный пульт встал гость из Санкт-Петербурга, композитор, продюсер, радиоведущий и кумир многих поклонников электронной музыки DJ ЦветкоFF. Перед тем как встать за пульт, он дал интервью для "Северного побережья".

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- Конечно нет. В последний раз приезжал полтора года назад, а познакомился с Ида-Вирумаа еще в 2003 году - дружу с Андреем Вакарчуком, который пригласил провести дискотеку в Ахтмеском спортхолле. Мощно получилось. Потом часто приезжал в его ночной клуб "Крузо" или просто погостить. Несколько лет назад Андрей уехал в другую страну, но периодически зовет в Нарву Григорий Малышкин из "Женевы".