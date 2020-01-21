21 января 2020, 0:00
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Алексей Цветков: "Нужно четко понимать, что делаешь"
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11 января Кохтла-Ярвеский Дом творчества школьников гремел во всех смыслах этого слова - здесь проходил праздничный танцевальный вечер по случаю восьмого дня рождения молодежного портала "SDparty". Апогей наступил около 20 часов, когда за музыкальный пульт встал гость из Санкт-Петербурга, композитор, продюсер, радиоведущий и кумир многих поклонников электронной музыки DJ ЦветкоFF. Перед тем как встать за пульт, он дал интервью для "Северного побережья".
- Вы нередкий гость в Ида-Вирумаа, благодаря чему и в нашем регионе уже образовалась армия поклонников. В Эстонию влечет только работа?