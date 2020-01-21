Эрик Рейнбок занял третье место на турнире во Франции

В категории мужчин весом до 79 килограммов конкурентами Рейнбока были борцы из Германии, Франции, Швейцарии и Румынии. Первое место в этой весовой категории завоевал представляющий Румынию уроженец Дагестана Омарасхаб Нажмудинов, который в прошлом году стал седьмым на взрослом чемпионате Европы и десятым на чемпионате мира. Рейнбок проиграл ему в полуфинале, но в схватке за бронзу одолел француза Сайфедина Алекма.

Рейнбок, завоевавший в прошлом году бронзовую медаль на чемпионате Европы в возрастном классе U20, и его тренер Алексей Хапов перед турниром говорили, что основная цель в текущем сезоне - пробиться в первую тройку на чемпионатах мира и Европы в возрастном классе U23. Вдобавок, по словам Хапова, попытаются использовать оставшиеся возможности, чтобы квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио, для чего необходимо пройти через жесткое сито взрослых предварительных турниров. В последний раз эстонские борцы вольного стиля участвовали в Олимпийских играх 24 года назад в Атланте.