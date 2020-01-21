Вт, 21.01.2020
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

Жизнь вокруг воды разнообразна и любопытна

Третьекурсница КЯШИ Карина Румбах говорит, что не знала о том, что тюлени живут и в Балтийском море тоже, но предполагает, что они с удовольствием катаются на льдинах.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В галерее "Руут" Кохтла-Ярвеской школы искусств открылась выставка работ учеников, участвующих в международном конкурсе детского творчества "Жизнь вокруг воды". Тема оказалась настолько привлекательной, что свои представления об этом отразили больше половины юных художников этой школы - 61 автор.

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Международный конкурс детского творчества проводился VI фестивалем современного анималистического искусства "ЗооАрт" совместно с III Международным фестивалем искусств "Живой Финский залив" в Санкт-Петербурге. По словам организатора фестиваля и председателя жюри конкурса Марины Красильниковой, целью стало объединение юных авторов из разных стран, городов и регионов, чтобы раскрыть через творчество понимание важных для общества проблем взаимодействия человека и природы. Откликнулись около тысячи авторов из четырех стран.

По словам преподавателя Кохтла-Ярвеской школы искусств Ольги Жарковой, этот конкурс заинтересовал их с самого начала и кохтлаярвесцы участвуют в каждом. 

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