Жизнь вокруг воды разнообразна и любопытна

В галерее "Руут" Кохтла-Ярвеской школы искусств открылась выставка работ учеников, участвующих в международном конкурсе детского творчества "Жизнь вокруг воды". Тема оказалась настолько привлекательной, что свои представления об этом отразили больше половины юных художников этой школы - 61 автор.
Международный конкурс детского творчества проводился VI фестивалем современного анималистического искусства "ЗооАрт" совместно с III Международным фестивалем искусств "Живой Финский залив" в Санкт-Петербурге. По словам организатора фестиваля и председателя жюри конкурса Марины Красильниковой, целью стало объединение юных авторов из разных стран, городов и регионов, чтобы раскрыть через творчество понимание важных для общества проблем взаимодействия человека и природы. Откликнулись около тысячи авторов из четырех стран.