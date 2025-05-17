ЙЫХВИСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ На сцене представят пьесу о связанной с Йыхви яркой личности

Первый танцевальный фестиваль состоится в апреле следующего года, приедут гости из Литвы, Испании и Великобритании. "Мы обязательно соберем на большой сцене местную молодежь и международные компании, различные сообщества и хореографов", - ознакомил со своими планами Райдо Бергштейн.

Весна в Йыхви будет наполнена танцами, ведь здесь после долгого перерыва состоится и заключительный концерт "Koolitants".

Руководитель "Eesti Kontsert" Керту Орро, художественный руководитель Йыхвиского танцевального фестиваля Райдо Бергстейн, директор Йыхвиского концертного дома Михаил Кастрицкий и творческий руководитель Йыхвиской театральной резиденции Элина Пяхклимяги раскрывают планы на будущее. Фото: Erik Kalda / Põhjarannik

"Eesti Kontsert" пришел в Йыхви для того, чтобы остаться"

Принадлежащий "Eesti Kontsert" Йыхвиский концертный дом встречает свой двадцатый сезон с чувством уверенности, что остается в регионе важным храмом культуры.

Перед завершающим сезон концертом в Йыхвиском концертном доме в среду председатель Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа и руководитель "Eesti Kontsert" Керту Орро на глазах у публики подписали соглашение доброй воли, подтверждающее продолжение деятельности концертного дома в течение следующих пятнадцати лет.

По утверждению Валло Реймаа, сотрудничество будет более крепким, чем когда-либо прежде, чтобы поставлять в Ида-Вирумаа еще больше музыки, театра и культурных впечатлений.

- В эти тревожные и запутанные времена это действительно радостное событие, когда мы можем создать безопасность и уверенность в будущем. Пятнадцатилетнее будущее этого здания будет обеспечено, и важные культурные мероприятия будут продолжаться в течение всего этого длительного периода. Это праздничный день для всего региона, - сказал он, ставя подпись под соглашением.

Перед подписанием соглашения Валло Реймаа написал в "FB", что одновременно положен конец всем страхам, что государство оставит и это дом пустым.

"Отличие от истории с оказавшимся точно в таком же положении Йыхвиским домом суда настолько кардинальное, что складывается впечатление, будто речь идет о ведомствах, расположенных в двух разных вселенных. В процессе обсуждения будущего Йыхвиского концертного дома важное место занимали региональные интересы, перевесившие бремя этого масштабного для бюджета "Eesti Kontsert" объекта. Наследие Айвара Мяэ, сыгравшее важную роль в возвращении Йыхви на карту, живо".

Он добавил, то в ходе продолжавшихся долгое время переговоров отношения и взаимопонимание между сторонами постоянно улучшались. "Начали рождаться совместные планы, такие как театральная резиденция и танцевальный фестиваль. Кроме того, в знак доброй воли руководство "Eesti Kontsert" на два дня переехало в Ида-Вирумаа".

Руководитель "Eesti Kontsert" Керту Орро подтвердила, что Йыхвиская волость - очень хороший партнер, один из любимцев.

- Мы действуем по всей Эстонии, и это не само собой разумеющийся фактор. "Eesti Kontsert" пришел в Йыхви для того, чтобы остаться. Мы и в течение следующих пятнадцати лет хотим предлагать здесь концертные впечатления мирового уровня, а также гарантировать, что вам не придется далеко ехать, чтобы посетить хорошее, высококачественное культурное мероприятие. Мы всем сердцем хотим, чтобы культура была доступна в каждом уголке Эстонии.

"Eesti Kontsert" готов не только привозить сюда мероприятия, но и инвестировать в здание.

- Осенью мы провели аудит недвижимости и точно узнали, что ждет нас в течение предстоящих пятнадцати лет. Инвестиции нужно делать с умом, ведь здание амортизируется. Все необходимое будет сделано, но, повторюсь, ни волость Йыхви, ни "Eesti Kontsert" не справятся в одиночку. Единственный выход - объединить усилия, - сказала Керту Орро.