ЙЫХВИСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ На сцене представят пьесу о связанной с Йыхви яркой личности

Руководитель "Eesti Kontsert" Керту Орро, художественный руководитель Йыхвиского танцевального фестиваля Райдо Бергстейн, директор Йыхвиского концертного дома Михаил Кастрицкий и творческий руководитель Йыхвиской театральной резиденции Элина Пяхклимяги раскрывают планы на будущее.
Эдуард Борнхёэ? Фердинанд Вейке? Вера Саар? Хейно Липп? Немногословен был и председатель Йыхвиского волостного собрания историк Валло Реймаа. Он лишь упомянул об истории Йыхви и рассказал об интересных людях, связанных с Йыхви. Но творческие люди - актриса и режиссер Элина Пяхклимяги и драматург Катарийна Либе - сами решат, чья история будет рассказана на сцене.
- Йыхви расположен в совершенно удивительном месте и когда-то был абсолютно на пике среди почтовых станций. Здесь проезжали императоры, великие княгини, писатели, художники. В истории Йыхви есть очень интересные писатели, художники, актеры. Мы нашли одну очень творческую личность, которая заслуживает того, чтобы пробудить ее к жизни, - Элина Пяхклимяги осталась загадочной, добавив, что это очень творческая личность, с которой уже доводилось...
Готов к постановке через три месяца
Известно, что постановка общинного спектакля "Sündinud Jõhvis" состоится в Йыхви осенью, а премьера намечена на январь следующего года. "Это значит, что в сентябре сюда приедет группа творцов, мы будем жить в этом самом доме, и в течение трех месяцев пьеса будет готова к выходу на сцену", - пояснила Элина Пяхклимяги.
Театральная труппа планирует произвести фурор в городе, поскольку хочет привлечь на сцену местных жителей. Молодые и пожилые, поющие, танцующие и играющие. "Я очень взволнована и надеюсь, что йыхвисцы примут нас хорошо", - сказала Элина Пяхклимяги.
Пятнадцатилетнее будущее Йыхвиского концертного дома обеспечено. Это праздничный день для всего региона.
Валло Реймаа,
председатель волостного собрания Йыхви, историк
Театральная резиденция является совместным проектом "Eesti Kontsert" и волости Йыхви, в который обе стороны внесли равный вклад, в общей сложности около ста тысяч евро. "Программа не должна быть разовой. Нам нужно сделать ее максимально качественно, чтобы волость поверила в нас и мы сами были довольны тем, что здесь создается", - сказала Керту Орро, директор "Eesti Kontsert".
Фестиваль балета станет фестивалем танца
В новом сезоне в Йыхвиском концертном доме задуют и другие новые ветры. По словам директора Михаила Кастрицкого, с театром "Ванемуйне" достигнута договоренность о том, что тартусцы станут приезжать сюда четыре раза за сезон. В октябре состоится балетное представление, но ожидаются и драматические постановки.
Во-вторых, многолетний Йыхвиский балетный фестиваль обновится и возродится как танцевальный фестиваль. Художественным руководителем фестиваля стал Райдо Бергштейн - танцор, хореограф, продюсер, преподаватель танцев и главный организатор фестиваля "Koolitants".
- Йыхвиский балетный фестиваль на протяжении многих лет предлагал йыхвиской публике и всему Ида-Вирумаа множество прекрасных впечатлений. Тем более приятно, что со следующей весны мы сможем расширить эти впечатления и на другие виды танца. Балет, конечно, тоже будет, но ожидаются и другие постановки и жанры, и это довольно сильно расширит возможности, - сказал он.
Первый танцевальный фестиваль состоится в апреле следующего года, приедут гости из Литвы, Испании и Великобритании. "Мы обязательно соберем на большой сцене местную молодежь и международные компании, различные сообщества и хореографов", - ознакомил со своими планами Райдо Бергштейн.
Весна в Йыхви будет наполнена танцами, ведь здесь после долгого перерыва состоится и заключительный концерт "Koolitants".
"Eesti Kontsert" пришел в Йыхви для того, чтобы остаться"
Принадлежащий "Eesti Kontsert" Йыхвиский концертный дом встречает свой двадцатый сезон с чувством уверенности, что остается в регионе важным храмом культуры.
Перед завершающим сезон концертом в Йыхвиском концертном доме в среду председатель Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа и руководитель "Eesti Kontsert" Керту Орро на глазах у публики подписали соглашение доброй воли, подтверждающее продолжение деятельности концертного дома в течение следующих пятнадцати лет.
По утверждению Валло Реймаа, сотрудничество будет более крепким, чем когда-либо прежде, чтобы поставлять в Ида-Вирумаа еще больше музыки, театра и культурных впечатлений.
- В эти тревожные и запутанные времена это действительно радостное событие, когда мы можем создать безопасность и уверенность в будущем. Пятнадцатилетнее будущее этого здания будет обеспечено, и важные культурные мероприятия будут продолжаться в течение всего этого длительного периода. Это праздничный день для всего региона, - сказал он, ставя подпись под соглашением.
Перед подписанием соглашения Валло Реймаа написал в "FB", что одновременно положен конец всем страхам, что государство оставит и это дом пустым.
"Отличие от истории с оказавшимся точно в таком же положении Йыхвиским домом суда настолько кардинальное, что складывается впечатление, будто речь идет о ведомствах, расположенных в двух разных вселенных. В процессе обсуждения будущего Йыхвиского концертного дома важное место занимали региональные интересы, перевесившие бремя этого масштабного для бюджета "Eesti Kontsert" объекта. Наследие Айвара Мяэ, сыгравшее важную роль в возвращении Йыхви на карту, живо".
Он добавил, то в ходе продолжавшихся долгое время переговоров отношения и взаимопонимание между сторонами постоянно улучшались. "Начали рождаться совместные планы, такие как театральная резиденция и танцевальный фестиваль. Кроме того, в знак доброй воли руководство "Eesti Kontsert" на два дня переехало в Ида-Вирумаа".
Руководитель "Eesti Kontsert" Керту Орро подтвердила, что Йыхвиская волость - очень хороший партнер, один из любимцев.
- Мы действуем по всей Эстонии, и это не само собой разумеющийся фактор. "Eesti Kontsert" пришел в Йыхви для того, чтобы остаться. Мы и в течение следующих пятнадцати лет хотим предлагать здесь концертные впечатления мирового уровня, а также гарантировать, что вам не придется далеко ехать, чтобы посетить хорошее, высококачественное культурное мероприятие. Мы всем сердцем хотим, чтобы культура была доступна в каждом уголке Эстонии.
"Eesti Kontsert" готов не только привозить сюда мероприятия, но и инвестировать в здание.
- Осенью мы провели аудит недвижимости и точно узнали, что ждет нас в течение предстоящих пятнадцати лет. Инвестиции нужно делать с умом, ведь здание амортизируется. Все необходимое будет сделано, но, повторюсь, ни волость Йыхви, ни "Eesti Kontsert" не справятся в одиночку. Единственный выход - объединить усилия, - сказала Керту Орро.