ВРЕМЯ: Прачечная для рабочих

Предприятие пошло навстречу желанию рабочих, и материалы, необходимые для строительства прачечной, уже доставлены на место.

Параллельно с возведением общей прачечной началось строительство аналогичного помещения для рабочих бензинового завода, где они смогут помыться и переодеться после завершения работы. ("Põhja Kodu", 17 января 1940 г.)

В Эстонии ожидаются 30-градусные морозы

По прогнозу погоды Института гидрометеорологии Эстонии, волна холода удержится на территории страны до середины следующей недели, и в начале предстоящей недели столбик термометра может опуститься ниже 30 градусов.

- Очень холодно будет до середины следующей недели. С очень большой вероятностью минимальная температура может быть ниже 30 градусов с воскресенья по вторник, - сообщила BNS заведующая отделом прогнозов погоды Института гидрометеорологии Эстонии Мерике Мерилайн.