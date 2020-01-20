Вт, 21.01.2020
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Лучший спортсмен Ида-Вирумаа нацелен на олимпийскую путевку

Эрику Рейнбоку, после 11-летнего перерыва вновь принесшему эстонской вольной борьбе медаль международного титульного соревнования, придется теперь быстро адаптироваться в условиях взрослой борьбы. По словам Алексея Хапова, у парня есть все необходимые для этого предпосылки, а добавить нужно прежде всего уверенности в себе.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Выбранный лучшим в Ида-Вирумаа спортсменом прошлого года Эрик Рейнбок (вольная борьба) прибыл на проходившую на минувшей неделе в Мяэтагузеском народном доме церемонию почти что прямиком из тренировочного лагеря в Петербурге.

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Рейнбок удостоился титула лучшего спортсмена года в Ида-Вирумаа прежде всего за бронзу, которую завоевал на чемпионате Европы среди борцов до 20 лет. По словам его тренера Алексея Хапова, это большой успех, особенно если учесть, что до этого эстонский борец вольного стиля в последний раз завоевывал медаль на международном титульном соревнования еще в 2008 году.

Предстоит адаптация в условиях конкуренции среди взрослых 

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