Лучший спортсмен Ида-Вирумаа нацелен на олимпийскую путевку

ДОСТУПНО ДЛЯ

Рейнбок удостоился титула лучшего спортсмена года в Ида-Вирумаа прежде всего за бронзу, которую завоевал на чемпионате Европы среди борцов до 20 лет. По словам его тренера Алексея Хапова, это большой успех, особенно если учесть, что до этого эстонский борец вольного стиля в последний раз завоевывал медаль на международном титульном соревнования еще в 2008 году.