ФОТО ДНЯ: Чем занимаются пожарные

На инфодне собравшиеся могли встретиться с Нублу, маскотом пожарных, а также осмотреть настоящий спасательный автомобиль. Также дети получили представление о том, какие кризисные ситуации могут возникнуть и какие вещи стоит иметь дома на такие случаи. Многие первоклассники признались, что недавно они столкнулись с отключением электричества на несколько часов и это сильно нарушило привычный распорядок дня.