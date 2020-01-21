Вт, 21.01.2020
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

ФОТО ДНЯ: Чем занимаются пожарные
ГАЛЕРЕЯ!

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Сегодня в Йыхвиской центральной библиотеке по случаю открытия выставки моделей пожарных автомобилей Марта Хеэрингсона, на которой представлено более 300 предметов, прошел масштабный инфодень для больших и маленьких.

На инфодне собравшиеся могли встретиться с Нублу, маскотом пожарных, а также осмотреть настоящий спасательный автомобиль. Также дети получили представление о том, какие кризисные ситуации могут возникнуть и какие вещи стоит иметь дома на такие случаи. Многие первоклассники признались, что недавно они столкнулись с отключением электричества на несколько часов и это сильно нарушило привычный распорядок дня.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ