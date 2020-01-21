В лесопарке Кохтла-Ярве порезвились вандалы

В конце года кохтлаярвесцы порадовались, что обновленный лесной парк заслужил признание на уровне страны - Эстонское общество коммунального хозяйства (Eesti Kommunaalmajanduse Ühing) признало этот объект лучшим коммунальным сооружением 2019 года.

Лесной парк, общая площадь которого составляет около 70 гектаров, стал излюбленным местом прогулок горожан, причем во все времена года. Сюда приезжают даже из других частей Кохтла-Ярве.

Строительство продолжалось в течение двух лет, сумма инвестиций составила около миллиона евро: более 75 тысяч евро обошлись проектные работы, на строительство велосипедно-пешеходных дорожек и тренажерной площадки в лесопарке потрачено 655886 евро (вместе с НСО). В прошлом году завершилась вторая очередь строительства - в освещение и зону развлечений было инвестировано еще около 200 тысяч евро.

Новую зону развлечений даже не успели торжественно открыть: строители покинули этот объект поздней осенью, и мероприятие решили отложить до теплых дней. Но, к сожалению, сюда уже нашли дорогу вандалы - расписали парковые конструкции и испортили информационный стенд.

- По факту вандализма мы подали заявление в полицию, - сказал вице-мэр по хозяйственным вопросам Денис Вершинин. - Кроме того вандализма в парке, в последние дни также сломали скамейку на детской площадке в Ахтме. Практика показывает, что виновных вряд ли удастся найти - к каждой конструкции видеокамеру не поставишь. Поэтому придется тратить на восстановление конструкций городские деньги, причем строки "для устранения вандализма" в городском бюджете нет, надо еще найти необходимые суммы.