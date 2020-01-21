Репинский на большом плакате в центре Йыхви признается в любви своей девушке

На столбе на углу улиц Раквере и Яама в Йыхви размещен плакат площадью 18 квадратных метров с фотографией Васильевой, на которой она запечатлена в некой южной стране на краю обрыва, с нарисованным красным сердцем и надписями "Katja, ma armastan Sind!" и "Катюшечка, я Тебя люблю!".

Репинский подтвердил, что это он заказал размещение данного плаката у рекламного бюро "Art Depoo". "Если я в какой-то момент чувствую, что хочу выразить свои чувства публично, то я это делаю. В тот момент возникло такое желание - ничего другого здесь нет", - пояснил он.

Он признал, что в Эстонии подобное публичное проявление любви не очень распространено. "Но, как известно, я часто поступаю необычно", - сказал он.

По словам Репинского, он еще не решил, как долго этот плакат будет оставаться в центре Йыхви. "Но точно дольше нескольких дней", - отметил он.

В январе этого года вступило в силу решение о разводе Мартина Репинского и также входящей в Рийгикогу центристки Сирет Котка, с которой он заключил брак весной 2017 года.