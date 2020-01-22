"HITO/Karjamaa" получил трепку от собственных воспитанников

"HITO/Karjamaa" не мог в начале встречи прорвать оборону соперника и за первые восемь минут набрал только семь очков. Половина игры закончилась со счетом 33:51, отставание составило 18 очков. В последней четверти разрыв удалось уменьшить до восьми очков, но повернуть игру уже не получилось.

Очки команде "HITO/Karjamaa" принесли в том числе Эдвард Трумм (16 очков и 7 мячей под щитом), Вейко Симм (15) и Марго Тали (14). У соперника, как и в первой игре в Таллинне, самыми результативными оказались воспитанники того же "HITO" Айвар Грюнинг (21) и Сийм Лаур (13).

Лучшая команда Ида-Вирумаа, одержавшая две победы в 12 играх, занимает сейчас в первой лиге последнее место. Стоящие перед ней в таблице три команды имеют по четыре победы.

Во второй лиге победу одержала команда "Alutaguse", переигравшая в пятницу в Ийзаку со счетом 85:78 команду "Eesti Maavara/Baltic Agro". Героем вечера стал набравший 28 очков Маркус Лаанеметс, метко выполнивший семь из 11 дальних бросков и взявший десять мячей под щитом. Большой вклад в победу внес также Юлар Сала (20 очков и 14 мячей под щитом). Поскольку Яанус Пярнпуу набрал 18 очков, то на троих они принесли своей команде целых 66 очков.

"Alutaguse", выигравший девять встреч из 14-ти, занимает во второй лиге шестое место.