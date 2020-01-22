Премьер-министр: в Ида-Вирумаа нужно создавать сильные отрасли экономики

Отвечая 13 января в Рийгикогу на запрос реформистов о переходе на климатическую нейтральность, премьер-министр Юри Ратас затронул также некоторые касающиеся жизни Ида-Вирумаа темы, вновь повторив среди прочего, что в этом уезде необходимо создавать рабочие места.
- Каковы основные точки зрения правительства, а также временной график вместе с промежуточными задачами, потребностями финансирования и источниками покрытия при переходе к 2050 году на климатически нейтральную экономику?
- В соответствии с основными положениями климатической политики, одобренными здесь в зале заседаний уважаемого Рийгикогу в 2017 году, долгосрочной целью Эстонии сейчас является уменьшить к 2050 году выбросы парниковых газов на 80% по сравнению с уровнем 1990 года. В том числе к 2030 году - примерно на 70%, а к 2040 году - на 72%.
Новую, более строгую цель Эстонии по уменьшению выбросов парниковых газов к 2050 году планируется сформировать и обговорить, исходя, с одной стороны, из потребностей и возможностей Эстонии при движении к климатической нейтральности, а с другой стороны - из сроков перехода на климатически нейтральную экономику, определенных в результате обсуждений внутри Евросоюза.
В соответствии с обговоренными правительством республики в октябре 2019 года точками зрения, Эстония в принципе поддерживает постановку долгосрочной цели климатической нейтральности по всему ЕС с 2050 года, если ее поддержат достаточные переходные меры и будут учитываться также особенности и различие исходного уровня стран-членов и секторов.
- Какова точка зрения Министерства финансов, как представителя государства, на обращение с существующими производственными активами "Eesti Energia" до окончания их срока полезного использования и на уменьшение рисков в ситуации, если цена СО2 не снизится и цена электроэнергии в ценовом регионе Эстонии не повысится?
- Относительно принадлежащего дочернему предприятию "Eesti Energia" АО "Enefit Energiatootmine" оборудования, потребляющего главным образом сланец, надо в первую очередь отметить, что при нынешней рыночной ситуации позиции оборудования не одинаковы. Исходя из свойств оборудования, его можно разделить на три группы.
В первой группе самые старые, работающие по технологии пылевого сжигания энергоблоки, используемые в очень ограниченном объеме на основании предусмотренных директивой о промышленных выбросах положений о работе и исключениях; срок их службы подошел к концу. Эти энергоблоки закроют в течение ближайшего года, поскольку их разрешенные часы работы скоро закончатся.
Во вторую группу входят энергоблоки, работающие по отвечающей всем действующим в Евросоюзе условиям по окружающей среде технологии пылевого сжигания; при теперешней рыночной ситуации они выходят на рынок в лучшем случае периодически.
Третью группу образуют самые новые блоки с кипящим слоем, в том числе Аувереская электростанция. При нынешней рыночной ситуации это оборудование постоянно участвует в рынке электроэнергии, хотя его нагрузку меняют в большую или меньшую сторону в зависимости от изменения рыночной цены электроэнергии.
Сейчас прежде всего стоит вопрос об оборудовании из второй группы, которому, с одной стороны, трудно выходить на рынок и покрывать собственные расходы, но которое играет важную роль в обеспечении надежности снабжения Эстонии отечественными средствами.
5 ноября 2019 года единоличный акционер "Eesti Energia" дал совету и руководству предприятия установку обеспечить по крайней мере до конца 2023 года управляемую внутри Эстонии мощность электропроизводства для покрытия среднего электропотребления Эстонии в объеме 1000 мегаватт. При этом энергопроизводство должно, разумеется, отвечать действующим требованиям по окружающей среде.
В зависимости от развития энергорынков Эстонии и Северных стран, от ежегодного анализа надежности снабжения "Elering", от результатов завершаемого в 2020 году ENTSO-E исследования региональной производственной достаточности и от хода осуществления проекта десинхронизации, до конца 2023 года удастся принять новые решения в связи с существующими ведущими производственными активами. Предполагается, что конкурентоспособные установки будут использоваться в соответствии с действующими требованиями и нормами до конца их срока службы. В то же время есть вероятность, что рыночная ситуация вынудит предприятия закрыть их значительно раньше.
Что касается относящегося к третьей группе производственного оборудования, то зависимость его работы от цены СО2 можно значительно уменьшить, используя в его топливной смеси малоценную биомассу или древесные отходы.
- Какие меры запланировало правительство при процессе перехода на климатическую нейтральность, чтобы поддержать и обеспечить региональное развитие Ида-Вирумаа с учетом умений и необходимости переобучения работников сланцевого сектора?
- Эстония поддерживает постановку цели климатической нейтральности для всего Евросоюза. Для достижения этой цели к 2050 году можно использовать при переходном процессе как средства Евросоюза, так и государственные меры поддержки для улучшения окружающей среды, сферы энергетики, предпринимательства и рынка труда, а также общей предпринимательской среды. Свой вклад внесут также применяемые Министерством финансов меры регионального развития.
Поскольку еще идет подготовка принципов и правил привлечения средств Евросоюза в период 2021+, то тут можно упомянуть некоторые имеющиеся меры регионального развития - например, ида-вирускую программу, региональные инициативы по развитию занятости и предпринимательства.
В Ида-Вирумаа в качестве региональных поддержек начиная с 2014 года было направлено в общем более 50 миллионов евро из денег как Эстонии, так и Евросоюза - на создание и развитие промышленных территорий и туристических объектов, запуск и развитие центра сланцевой компетенции, а также на развивающие региональное предпринимательство инициативы.
В случае Ида-Вирумаа надо разнообразить региональное предпринимательство и создавать дополнительные сильные отрасли экономики наряду с энергетическим сектором, чтобы создать новые рабочие места и уменьшить отставание региона.