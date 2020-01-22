Премьер-министр: в Ида-Вирумаа нужно создавать сильные отрасли экономики

- Каковы основные точки зрения правительства, а также временной график вместе с промежуточными задачами, потребностями финансирования и источниками покрытия при переходе к 2050 году на климатически нейтральную экономику?

- В соответствии с основными положениями климатической политики, одобренными здесь в зале заседаний уважаемого Рийгикогу в 2017 году, долгосрочной целью Эстонии сейчас является уменьшить к 2050 году выбросы парниковых газов на 80% по сравнению с уровнем 1990 года. В том числе к 2030 году - примерно на 70%, а к 2040 году - на 72%.

Новую, более строгую цель Эстонии по уменьшению выбросов парниковых газов к 2050 году планируется сформировать и обговорить, исходя, с одной стороны, из потребностей и возможностей Эстонии при движении к климатической нейтральности, а с другой стороны - из сроков перехода на климатически нейтральную экономику, определенных в результате обсуждений внутри Евросоюза.

В соответствии с обговоренными правительством республики в октябре 2019 года точками зрения, Эстония в принципе поддерживает постановку долгосрочной цели климатической нейтральности по всему ЕС с 2050 года, если ее поддержат достаточные переходные меры и будут учитываться также особенности и различие исходного уровня стран-членов и секторов.

- Какова точка зрения Министерства финансов, как представителя государства, на обращение с существующими производственными активами "Eesti Energia" до окончания их срока полезного использования и на уменьшение рисков в ситуации, если цена СО2 не снизится и цена электроэнергии в ценовом регионе Эстонии не повысится?

- Относительно принадлежащего дочернему предприятию "Eesti Energia" АО "Enefit Energiatootmine" оборудования, потребляющего главным образом сланец, надо в первую очередь отметить, что при нынешней рыночной ситуации позиции оборудования не одинаковы. Исходя из свойств оборудования, его можно разделить на три группы.

В первой группе самые старые, работающие по технологии пылевого сжигания энергоблоки, используемые в очень ограниченном объеме на основании предусмотренных директивой о промышленных выбросах положений о работе и исключениях; срок их службы подошел к концу. Эти энергоблоки закроют в течение ближайшего года, поскольку их разрешенные часы работы скоро закончатся.

Во вторую группу входят энергоблоки, работающие по отвечающей всем действующим в Евросоюзе условиям по окружающей среде технологии пылевого сжигания; при теперешней рыночной ситуации они выходят на рынок в лучшем случае периодически.

Третью группу образуют самые новые блоки с кипящим слоем, в том числе Аувереская электростанция. При нынешней рыночной ситуации это оборудование постоянно участвует в рынке электроэнергии, хотя его нагрузку меняют в большую или меньшую сторону в зависимости от изменения рыночной цены электроэнергии.

Сейчас прежде всего стоит вопрос об оборудовании из второй группы, которому, с одной стороны, трудно выходить на рынок и покрывать собственные расходы, но которое играет важную роль в обеспечении надежности снабжения Эстонии отечественными средствами.