ОДИН ВОПРОС: Почему белые шары-светильники на променаде не чистят?

Гордость Йыхви - белые шарообразные светильники над променадом - уже долгое время остаются грязными.
Специалист Йыхвиского волостного управления по хозяйственным вопросам АЙВО ТАММ:
- Чистка этих светильников не входит в число рутинных работ по обслуживанию уличного освещения, это спецработа, которую волостное управление заказывает при необходимости. С момента установки этих светильников (в 2013 году) их чистили один раз. Понятно, что это нужно сделать снова: в воздухе довольно много пыли, она остается на светильниках, как и осыпающиеся с деревьев кусочки мха и прочее.
Весной, когда установится теплая погода, мы снова закажем их чистку - это довольно трудоемкая работа, которая выполняется вручную при помощи подъемника и мойки высокого давления.