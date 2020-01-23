Чт, 23.01.2020
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ОДИН ВОПРОС: Почему белые шары-светильники на променаде не чистят?

Айво Тамм.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Гордость Йыхви - белые шарообразные светильники над променадом - уже долгое время остаются грязными.

Специалист Йыхвиского волостного управления по хозяйственным вопросам АЙВО ТАММ:

- Чистка этих светильников не входит в число рутинных работ по обслуживанию уличного освещения, это спецработа, которую волостное управление заказывает при необходимости. С момента установки этих светильников (в 2013 году) их чистили один раз. Понятно, что это нужно сделать снова: в воздухе довольно много пыли, она остается на светильниках, как и осыпающиеся с деревьев кусочки мха и прочее.

Весной, когда установится теплая погода, мы снова закажем их чистку - это довольно трудоемкая работа, которая выполняется вручную при помощи подъемника и мойки высокого давления.

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