Лучшие метатели топора померятся силами в Мяэтагузе

Рауно Валл одержал победу в том числе на чемпионате Северных стран, который прошел в 2014 году в Мяэтагузе. А в субботу в Мяэтагузе состоится первый чемпионат Эстонии в помещении, на который, помимо Валла, съедутся лучшие эстонские метатели топора.

- Мы будем очень рады зрителям. Помимо наблюдения за соревнованиями можно будет опробовать различное метательное оружие, - сказал организатор Марек Пеэт. По его словам, крупнейший в Европе холл для метания топора стоит увидеть своими глазами.

НКО "Eesti kirveviskajad" в конце 2019 года получило в аренду от волости Алутагузе сарай мызы Мяэтагузе, который приспособили в соответствии с правилами и требованиями, чтобы проводить международные соревнования.

- Поскольку в остальном мире у метателей топора для тренировок есть холлы, где они могут оттачивать свою меткость круглый год, и результаты говорят в их пользу, то мы решили подыскать подходящее здание и для эстонских метателей топора. Теперь у нас один из крупнейших в Европе холлов для тренировок и соревнований, - сказал Пеэт.

В Эстонии метанием топора занимаются уже 23 года. "Мы регулярно проводим соревнования, и на данный момент активных метателей топора более пятидесяти", - отметил Пеэт.