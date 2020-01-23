Под руководством Ильмара Талусте мемориал Талпаса состоится уже в 40-й раз

Проводимый в память ставшего в 1978 году чемпионом СССР Аво Талпаса турнир - это одно из старейших спортивных состязаний в Ида-Вирумаа.

Турнир стал частью истории эстонской борьбы

Отметивший в начале января свое 81-летие бывший борец и тренер, а также почетный гражданин Кохтла-Ярве Ильмар Талусте руководит организацией этого турнира 40 лет подряд. "Аво Талпас был выдающимся эстонским борцом, и турнир его памяти тоже занял достойное место в истории эстонской борьбы", - отметил он.

Талусте добавил, что хотя на мемориале наиболее важно происходящее на борцовском ковре, турнир Талпаса является к тому же традиционным слетом эстонских ветеранов борьбы. "В этом году в Кохтла-Ярве тоже приедут, например, Олев Кийренд, Якоб Проовел, Андрес Септер и еще несколько борцов поколения Аво Талпаса", - сказал он.

sportiv.ee ИЛЬМАР ТАЛУСТЕ: Аво Талпас был выдающимся эстонским борцом, и турнир его памяти тоже занял достойное место в истории эстонской борьбы.

По словам Талусте, планируя юбилейный турнир, они взвешивали разные идеи, но в конце концов пришлось считаться с тем, что бюджет не бесконечен. "Но все же мы устроим в шахматном зале более масштабную, чем раньше, выставку об истории борьбы в Ида-Вирумаа, на которой будет представлено множество фотографий, наград, протоколов соревнований и прочих материалов, которые интересно будет посмотреть и прочитать людям, связанным со здешней борьбой", - отметил он.

Около ста участников

На ковре будут мериться силами около ста борцов, начиная с молодежного класса, где ребята из легчайшей весовой категории должны весить не более 41 кг. Главная награда турнира будет традиционно разыграна в весовой категории до 82 кг, в которой свои крупнейшие победы одержал также Аво Талпас. По словам Талусте, главным претендентом на главный приз должен стать занявший в прошлом году третье место Уку Лейтхам, напряженную конкуренцию которому могут, впрочем, составить зарубежные борцы.

Наряду с эстонскими борцами в Кохтла-Ярве ждут спортсменов еще из пяти стран. Например, около пары десятков борцов приедут из Литвы и Латвии, немного меньше - из Украины и Беларуси, а также из Финляндии.

Если в вольной борьбе Эрик Рейнбок завоевал в прошлом году бронзу чемпионата Европы U20, то в греко-римской борьбе дела в Ида-Вирумаа складывались в этом веке не лучшим образом - этот вид в здешних краях в последние годы будто вымер. По словам Талусте, из тренировочной группы, которой руководил несколько лет назад тренер Сийм Абнер, все же вышло несколько молодых людей, которые учатся теперь в других местах, но приезжают поучаствовать в "домашнем" турнире.

Предстоящие выходные в Кохтла-Ярве не ограничатся одним турниром по борьбе. В воскресенье в Доме спорта под руководством спортклуба "Kuldkaru" пройдет также этап эстонского молодежного серийного соревнования по вольной борьбе "Nublust Nabiks".