ВРЕМЯ: Нарва погружалась во тьму и тишину

Период ограниченного освещения начался без всяких сигналов. Граждане были о нем проинформированы и, когда часы пробили шесть раз, погасили все наружное и рекламное освещение. В жилых домах завесили также окна. Транспорт тоже двигался с покрытиями. Если где-то замечали хоть какие-то проблески, полиция указывала на это, и свет убирали. В 18.30 произошел переход на полное затемнение. По этому поводу была дана также воздушная тревога. ("Põhja Kodu", 19 января 1940 г.)

Снежные городки - в ожидании более благоприятной погоды

Суровые морозы - до минус 30 градусов - отодвинули возведение снежного городка как в Кивиыли, так и в Силламяэ, Йыхви же приступит к такому строительству в начале следующей недели.

Из-за установившейся сильной стужи строительство снежного городка, который появится вокруг катка, обустроенного на старом стадионе, перенес вчера Кивиыли. "Погода для того, чтобы отправить детей возводить снежный городок, слишком холодная", - признал помощник мэра Кивиыли Ристо Линдеберг. 14 снежных куч, запланированных для нужд снежного городка, готовы, и будут дожидаться смягчения погоды.

Возведение снежного городка перенес также Силламяэ. "Я считаю, что строители пришли бы и в такую погоду, но не имеет смысла рисковать здоровьем детей, а также взрослых", - сказала вице-мэр Силламяэ Ээви Паасмяэ. По ее словам, интерес к возведению городка, который в Силламяэ появится впервые, очень большой.

Строительство йыхвиского снежного городка начнется в понедельник и будет поделено на два этапа. Памятуя об Олимпиаде в Ванкувере, йыхвиский снежный городок будет нынче с олимпийской тематикой, но строгих тематических ограничений не предусмотрено. "Участвовать могут также те скульптуры, которые уже готовы. Например, в Таммику из снега сделали замечательное семейство тюленей, а на территории воинской части должны были быть танк, солдаты и гаубица", - сказала Уттендорф.