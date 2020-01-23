Станет ли сказка былью?

Как известно, Эстония вместе с другими странами ЕС находится в процессе заключения "зеленого соглашения" для достижения в Европе климатической нейтральности. Это означает уменьшение выбросов CO2 в энергетическом секторе, реновацию зданий, внедрение более чистых, дешевых и полезных для здоровья видов транспорта и поддержку инновации в промышленном секторе, чтобы он стал примером "зеленой" экономики для остального мира. Все ради цели, чтобы Европейский союз к 2050 году стал климатически нейтральным.

Технологии, которые применяют для достижения желаемой цели и которые уже представлены общественности, основываются на возобновляемой энергии (ветер, вода, солнце), этому сопутствуют переход на автомобили, работающие на альтернативном топливе (электричество, водород), и внедрение ядерных реакторов четвертого поколения, которые, как утверждается, не загрязняют окружающую среду.

Однако все вышесказанное меркнет перед плодом работы мысли одного эстоноземельца. Его идея больше напоминает легенду о царе, от прикосновения которого все обращалось в золото, или же известное из истории желание алхимиков найти легендарный "философский камень", который якобы обладает свойством превращать неблагородные металлы в золото.

Здесь и далее я не буду упоминать никаких имен, поскольку эстонские законы и бюрократия, к сожалению, всячески препятствуют инновационной инициативе этого человека. Если вкратце, этот человек сумел найти решение, как использовать плазменный реактор для производства энергии. Если я не ошибаюсь, принцип работы реактора основан на взаимодействии полученных на ускорителях микроволн, электричества и нейтральных частиц, которые нагревают водород, вследствие чего газ превращается в плазму, на основе которой возможно производить источники энергии.

Испытания показали, что в результате переработки трех тонн твердого сланца возможно получить одну тонну синтетических нефтепродуктов.

Весь процесс, если вкратце, происходит следующим образом. В реактор вводят кусок сланца диаметром не более десяти сантиметров и водяной пар. В реакторе вещество обрабатывается при очень высокой температуре (примерно 10000 K) и очень высоком электрическом напряжении (примерно 100000 В) в течение очень короткого периода времени (наносекунды). Давление в реакторе поднимается до нескольких тысяч мегапаскалей, и при помощи кавитации результатом становится разрушение имеющихся молекулярных связей и создание новых. Выделяются газ, который можно использовать для производства электроэнергии, и нефтепродукты с содержанием серы менее 0,1%.

Испытания показали, что в результате переработки трех тонн твердого сланца возможно получить одну тонну синтетических нефтепродуктов, средняя цена реализации которых на мировом рынке составляет 500 евро за тонну. Помимо того, что направляемый в генератор газ позволяет производить достаточно энергии для всего цикла, при переработке каждой тонны остается (!) электроэнергия на сумму 1,67 евро (при уровне цен 50 евро за мегаватт-час).