Станет ли сказка былью?

Я присоединился к недавно созданной при Рийгикогу группе в поддержку современной технологии, энергетики и научных исследований "Tuleviku Eesti" ("Эстония будущего"). Каковы планы этой группы поддержки с загадочным названием?
Как известно, Эстония вместе с другими странами ЕС находится в процессе заключения "зеленого соглашения" для достижения в Европе климатической нейтральности. Это означает уменьшение выбросов CO2 в энергетическом секторе, реновацию зданий, внедрение более чистых, дешевых и полезных для здоровья видов транспорта и поддержку инновации в промышленном секторе, чтобы он стал примером "зеленой" экономики для остального мира. Все ради цели, чтобы Европейский союз к 2050 году стал климатически нейтральным.
Технологии, которые применяют для достижения желаемой цели и которые уже представлены общественности, основываются на возобновляемой энергии (ветер, вода, солнце), этому сопутствуют переход на автомобили, работающие на альтернативном топливе (электричество, водород), и внедрение ядерных реакторов четвертого поколения, которые, как утверждается, не загрязняют окружающую среду.
Однако все вышесказанное меркнет перед плодом работы мысли одного эстоноземельца. Его идея больше напоминает легенду о царе, от прикосновения которого все обращалось в золото, или же известное из истории желание алхимиков найти легендарный "философский камень", который якобы обладает свойством превращать неблагородные металлы в золото.
Здесь и далее я не буду упоминать никаких имен, поскольку эстонские законы и бюрократия, к сожалению, всячески препятствуют инновационной инициативе этого человека. Если вкратце, этот человек сумел найти решение, как использовать плазменный реактор для производства энергии. Если я не ошибаюсь, принцип работы реактора основан на взаимодействии полученных на ускорителях микроволн, электричества и нейтральных частиц, которые нагревают водород, вследствие чего газ превращается в плазму, на основе которой возможно производить источники энергии.
Испытания показали, что в результате переработки трех тонн твердого сланца возможно получить одну тонну синтетических нефтепродуктов.
Весь процесс, если вкратце, происходит следующим образом. В реактор вводят кусок сланца диаметром не более десяти сантиметров и водяной пар. В реакторе вещество обрабатывается при очень высокой температуре (примерно 10000 K) и очень высоком электрическом напряжении (примерно 100000 В) в течение очень короткого периода времени (наносекунды). Давление в реакторе поднимается до нескольких тысяч мегапаскалей, и при помощи кавитации результатом становится разрушение имеющихся молекулярных связей и создание новых. Выделяются газ, который можно использовать для производства электроэнергии, и нефтепродукты с содержанием серы менее 0,1%.
Испытания показали, что в результате переработки трех тонн твердого сланца возможно получить одну тонну синтетических нефтепродуктов, средняя цена реализации которых на мировом рынке составляет 500 евро за тонну. Помимо того, что направляемый в генератор газ позволяет производить достаточно энергии для всего цикла, при переработке каждой тонны остается (!) электроэнергия на сумму 1,67 евро (при уровне цен 50 евро за мегаватт-час).
Весь процесс углеродно-нейтрален и не сопровождается выбросом вредных соединений в окружающую среду. Разрабатывается технологическое решение, позволяющее выбрасывать в атмосферу O3, то есть озон. Это означает, что процесс улучшил бы качество воздуха в районе нахождения производственного подразделения, а не загрязнял бы его. Также не образуется опасных для окружающей среды отходов. Технологическое решение предусматривает переработку или вторичное использование всех отходов.
Добавлю, что опытная установка производительностью 50 килограммов в час уже была представлена на испытательном полигоне.
Ввели сланцевое масло типа S1 производства "Kiviõli Keemiatööstus" с содержанием серы более 0,75%, а на выходе получили сланцевое масло с содержанием серы менее 0,11%. Производительность установки - 200 литров в час. Расход энергии - примерно 2 евро на тонну, причем этот процесс тоже углеродно-нейтральный и вредные соединения в окружающую среду не выбрасываются.
Это лишь часть более подробного описания, и я заранее приношу извинения за возможные неточности, поскольку я все-таки не физик и не химик. Но это еще не все: аналогичные испытания провели и с измельченной древесиной, в результате чего образовалось вещество, которое по своим свойствам соответствует продаваемому на автозаправках бензину с октановым числом 92. Также в процессе образовался горючий газ, который тоже подходит для использования.
Это крайне любопытные продукты, которые заставили чесать в затылке - в хорошем смысле - даже химиков-лаборантов. Далее вещества проанализируют в части критериев ароматичности и дистилляции, а затем в части кода KN.
О том, что тема совершенно новая, свидетельствует и то, что когда я попросил у нашего комиссара ЕС по энергетике Кадри Симсон объяснения относительно плазменных реакторов, она, стыдливо покраснев, не смогла дать ответа.
Но ясно одно: этой темой в любом случае нужно продолжать заниматься, и задача группы поддержки - поддерживать вышеупомянутую деятельность путем ее пропагандирования и проведения разъяснительной работы. На ближайшее будущее запланированы конференции на эту тему и встречи в Рийгикогу. В группу поддержки входят семь депутатов Рийгикогу от EKRE и один депутат от Центристской партии.
Должны будут решиться также проблемы шахтеров Ида-Вирумаа, так как нам не придется искать для них новые рабочие места, они смогут продолжить свою работу. Прежнее направление - просто отправлять сланец в топку - сравнимо со сжиганием денег в том же объеме. Целью должно быть извлечение из сланца всех важных компонентов. Также внедрение новой технологии должно улучшить положение собственников леса, если из растущего на участке лесоматериала путем его перепродажи будет возможно получить автомобильное топливо.
Надеюсь, что все это не просто сказка и Эстонию ждет большой скачок в развитии.