ПЕРЕДОВИЦА: Сделайте уже наконец бесплатным автобусный проезд в Кохтла-Ярве!

О том, правильно ли это или неправильно - бесплатный или, вернее говоря, оплачиваемый всеми налогоплательщиками общественный транспорт, - можно спорить еще долго. Но в ситуации, когда государственная власть около двух лет назад отменила обязанность покупки билета на уездных линиях, было бы разумно сделать это и на маршрутах в районе Кохтла-Ярве и Йыхви, которые официально пока остаются городскими.
Эта неразбериха, которая возникает в ситуации, когда одни линии для пассажиров платные, а другие бесплатные, хотя автобусы следуют по схожим маршрутам между частями города, проходя по пути и через сельские районы, неразумна и несправедлива. Это уже приводит к абсурдным ситуациям, когда на некоторых автобусных маршрутах, работающих на деньги налогоплательщиков, на городских остановках люди больше не могут сесть в автобус. В конечном итоге ведь все налогоплательщики оплачивают это удовольствие одинаково.
Чтобы превратить автобусные маршруты, связывающие городские части Кохтла-Ярве, в бесплатные уездные линии, государству не нужно тратить миллионы евро. Потребность в дополнительных средствах составила бы около полумиллиона евро.
Это решение принесло бы жителям Ида-Вирумаа реальную пользу. В отличие от тех пустых и бессодержательных слов, которыми министры правительства заполняют эфир во время инфочасов Рийгикогу, когда в очередной раз говорят о беспокойстве и заботе правительства об Ида-Вирумаа, а также о разрабатываемых программах и составляемых с этой целью анализах.
Эти полмиллиона, откровенно говоря, мелочь по сравнению с тем, чего лишился Ида-Вирумаа только за последний год из-за излишне ревностного выполнения правительством планов в области климатической политики. Выплатите хотя бы малую часть этого долга путем введения бесплатного автобусного проезда. К тому же это не требует многолетней подготовительной работы - планировок, стратегий и так далее, нужны прежде всего политическая воля и решимость.