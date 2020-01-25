ПЕРЕДОВИЦА: Сделайте уже наконец бесплатным автобусный проезд в Кохтла-Ярве!

Эта неразбериха, которая возникает в ситуации, когда одни линии для пассажиров платные, а другие бесплатные, хотя автобусы следуют по схожим маршрутам между частями города, проходя по пути и через сельские районы, неразумна и несправедлива. Это уже приводит к абсурдным ситуациям, когда на некоторых автобусных маршрутах, работающих на деньги налогоплательщиков, на городских остановках люди больше не могут сесть в автобус. В конечном итоге ведь все налогоплательщики оплачивают это удовольствие одинаково.

Чтобы превратить автобусные маршруты, связывающие городские части Кохтла-Ярве, в бесплатные уездные линии, государству не нужно тратить миллионы евро. Потребность в дополнительных средствах составила бы около полумиллиона евро.

Это решение принесло бы жителям Ида-Вирумаа реальную пользу. В отличие от тех пустых и бессодержательных слов, которыми министры правительства заполняют эфир во время инфочасов Рийгикогу, когда в очередной раз говорят о беспокойстве и заботе правительства об Ида-Вирумаа, а также о разрабатываемых программах и составляемых с этой целью анализах.