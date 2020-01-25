Тойлаское волостное собрание хочет премировать старейшину за поступление в волость "крышевых" денег

Тойлаское волостное собрание намерено выплатить волостному старейшине Эве Эаст, так сказать, посредническую плату за поступление в волость "крышевых" денег, премируя ее суммой в размере 500 евро.
В повестку дня проводимого 29 января заседания волостного собрания входит выплата волостному старейшине дополнительной платы. В соответствии с проектом, входящей в Центристскую партию Эве Эаст выплатят 500 евро премиальных "в связи с пополнением бюджета волости дополнительными деньгами из предоставляемого членами Рийгикогу механизма поддержки региональных инвестиций (установка скульптуры Пятса в Оруском парке, составление планировки велодороги Тойла - Йыхви, строительство ограды Тойлаского порта)".