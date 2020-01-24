Йыхвиский центр здоровья приступил к работе с семью семейными врачами

ТОО "Corrigo" реконструировало в современный центр здоровья первичного уровня пристройку к бывшей детской больнице по ул. Яама, 34b, построенную в 1980-х годах для проведения физиотерапии.

Регистратура начала работу 2 января, и в течение января в новых рабочих помещениях успели обустроиться четыре семейных врача: Реэт Тооминг, Людмила Калнина и Екатерина Трофимова из ТОО "Ahtme Perearstikeskus", а также Татьяна Руже, которая перебралась из расположенного по соседству ТОО "Jõhvi Tervisekeskus". Из работающих там шести врачей пятеро решили остаться в здании №3 по улице Ноорузе, в которое у них как собственников сделаны инвестиции.

Руководитель "Corrigo" по персоналу Мерле Кальюс сказала, что к новому центру здоровья присоединятся еще три семейных врача: Мария Александрова, Арсен Майсурян и Юта Коган, у которой останется филиал центра семейных врачей в Тойла. "Кто-то ждет окончания действия договора аренды в другом месте, кто-то - мебель", - пояснила она.

По словам Кальюс, среди клиентов и партнеров бросили клич, чтобы те посоветовали, кто мог бы занять два вакантных места семейного врача. "Важно, чтобы семейные врачи ладили друг с другом и сотрудничали, чтобы качество росло".

Стоимость нового центра здоровья составила около 2,1 миллиона евро. Основная часть этой суммы поступила из Европейского фонда регионального развития, ТОО "Corrigo" вложило около 600000 евро, софинансирование проекта со стороны Йыхвиской волости составило 165000 евро.