В Йыхви начинается процесс врачей: важный свидетель прокуратуры сам попал за решетку

В предстоящий вторник в Вируском уездном суде начнется процесс над бывшим председателем Йыхвиского волостного собрания, нынешним членом волостного собрания Ниной Негласон и владельцем оказывающего в Йыхви услуги в сфере здоровья ТОО "Corrigo" Тийу Сепп. Однако непосредственно перед процессом на два месяца был отправлен под стражу по подозрению в преступлении важный свидетель обвинения, на показаниях которого среди прочего прокуратура собирается строить свое обвинение. У защитников возникает дополнительная возможность поставить под сомнение достоверность показаний этого свидетеля.
17 января Вируская окружная прокуратура распространила пресс-сообщение под заголовком "Закоренелый алководитель взят под стражу".
В сообщении говорилось о том, как 15 января в 12.47 полиция заметила в Йыхви легковой автомобиль "Jaguar", превысивший скорость в дворовой зоне. После знака полицейского патруля об остановке автомобиль встал на улице Моони. В автомобиле находился только водитель, не имевший при себе документов. Водителем оказался 52-летний мужчина, который признался, что употреблял алкоголь. В ходе проверки у водителя выявили криминальную степень опьянения.
Прилагался также комментарий прокурора Вируской окружной прокуратуры Ану Толук: "Подозреваемый ранее неоднократно наказывался в уголовном порядке, в том числе за вождение в состоянии опьянения. Несмотря на это, он продолжал управлять автомобилем, будучи в состоянии опьянения, то есть назначенные ранее наказания не повлияли на его поведение и на путь законопослушания он не встал".
Работник Ида-Вируской центральной больницы
Мужчиной, которого Вируский уездный суд взял спустя два дня под стражу, оказался работающий врачом в Ида-Вируской центральной больнице Кайдо Кангур. До этого он неоднократно наказывался в криминальном порядке за различные деяния; кроме связанных с алкоголем правонарушений он подозревается в насилии в близких отношениях: еще до этого полиция начала производство в отношении Кангура в связи с подозрениями в насильственном преступлении.
Ида-Вируская центральная больница не дает комментариев в связи с Кангуром, но, насколько известно "Северному побережью", он работал в больнице на основании договора поручения и хотя является врачом, пациентами в последнее время он не занимался, а выполнял техническую работу: приводил в порядок документы и т.д.
При этом Кангур является важным свидетелем прокуратуры в начинающемся в Вируском уездном суде 28 января процессе, в котором обвиняемыми являются Нина Негласон, Тийу Сепп и ТОО "Corrigo".
В центре обвинения оказался среди прочего начавший работу Йыхвиский центр здоровья, который "Corrigo" торжественно открыл в пятницу, 24 января (см. прилагаемый материал).
Прокуратура обвиняет Сепп и "Corrigo" в даче взятки Нине Негласон, которая, работая на основании договора врачом-экспертом в "Corrigo", была в то же время председателем Йыхвиского волостного собрания и, в соответствии с обвинением, поддерживала создание центра здоровья в Йыхви, а также голосовала в собрании за сдачу в аренду "Corrigo" простаивавших волостных помещений. Поэтому прокуратура толкует получение Негласон зарплаты от "Corrigo" как взятку. Обвинение во взятке касается также свекрови Негласон, получающей услугу по уходу в "Corrigo": по мнению прокуратуры, Негласон платит за услугу более благоприятную цену, чем другие.
Экспертизы как объект спора
Одним из важных аспектов в этой истории является то, что Негласон, выполняя экспертизы трудоспособности, зарабатывала в несколько раз больше, чем все ее коллеги, выполнявшие такие же экспертизы. Принято, что лечебное учреждение, выполняющие эти экспертизы в порядке тендера, платит своим договорным врачам-экспертам определенную сумму за каждую экспертизу. Негласон утверждает, что она очень старательная, потому и была в состоянии делать гораздо больше других. Второй аспект, по ее словам, то, что если для самой Негласон выполнение экспертиз трудоспособности является основным видом деятельности, то большинство других врачей занимаются этим без отрыва от своей повседневной работы по специальности и не хотят и не успевают справляться с большой нагрузкой.
Однако опровергнуть это утверждение должен был один из свидетелей от прокуратуры, каковым и является Кайдо Кангур, с помощью которого обвинение надеется доказать в суде, что в действительности он тоже хотел бы проводить больше экспертиз, однако при предоставлении возможности заработать предпочтение в "Corrigo" отдавали Нине Негласон.
Случившееся с Кангуром неделю назад, очевидно, не перевернет все обвинение с ног на голову, однако даст защитникам возможность сделать упор на то, что мужчина неблагонадежен в качестве свидетеля, поскольку из-за проблем с алкоголем у него возникали не только нелады с законом, но и проблемы с работодателями.
Прокуратура: решение о благонадежности принимает суд
На вопрос "Северного побережья", остается ли Кангур для прокуратуры благонадежным свидетелем, пресс-советник Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова ответила: "Если он наш свидетель, то думаю, что да. Эти вещи не связаны между собой". На уточняющий вопрос, являются ли, по мнению прокуратуры, наказывавшийся в криминальном порядке и находящийся сейчас под стражей по подозрению в преступлении человек и его показания настолько же благонадежными, как личность и показания законопослушного человека, Филиппова ответила: "Выводы о том, благонадежен кто-то или нет, делает все-таки суд".
Негласон и Сепп своей вины по этому уголовному делу не признали.
Тийу Сепп до сих пор не пожелала до судебного процесса публично прокомментировать предъявленные ей обвинения.
Нина Негласон сказала вчера "Северному побережью" о предстоящем судебном следствии, что позитивно то, что дважды откладывавшийся по ходатайству прокуратуры процесс наконец-то начинается.
- Я думала о том, насколько все же различается работа врача и прокурора. Оба должны ведь опираться на факты, однако прокуратура неоднократно заявляла, что у прокуроров имеется внутренняя убежденность, на основании которой они действуют. Если бы врачи работали в соответствии с внутренней убежденностью, а не на основании объективных заключений и исследований, то половина пациентов умерли бы.
КаПо арестовала трех женщин
9 января 2018 года Полиция безопасности задержала председателя Йыхвиского волостного собрания Нину Негласон, руководителя ТОО "Corrigo" Тийу Сепп и руководителя Йыхвиской социальной службы Сирли Таммисте. Всех трех поместили почти на трое суток в арестантскую камеру. Сирли Таммисте подозревалась в нарушении ограничений деятельности, приведенных в антикоррупционном законе. Весной прошлого года прокуратура сообщила, что прекратила производство в отношении Таммисте, поскольку для этого нет оснований.