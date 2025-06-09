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Пн, 9.06.2025
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Пьяный житель Кохтла-Ярве ночью едва не спалил дом

Пожарные спасатели работают в горящем и задымленном помещении. Фото сделано во время учений и носит иллюстративный характер.

Сочетание выпивки с попыткой готовить еду на плите в очередной раз привело к неприятности для целого квартирного дома.

В Идаском спасательном центре сообщили, что 8 июня в 04.44 они получили вызов из Ярвеской части города Кохтла-Ярве, с Ярвекюла теэ, где в одной из квартир случилось возгорание. Жилец сам покинул квартиру и пришел к соседям. Дымом также было заполнено лестничное помещение.

Выяснилось, что находившийся в состоянии опьянения житель дома положил на плиту пакет с едой, и из-за этого вспыхнуло пламя.

С приездом пожарных угроза была устранена, помещения проветрены.

Спасатели отметили, что в квартире отсутствовал дымовой датчик.

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Кохтла-Ярве
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