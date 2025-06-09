Пьяный житель Кохтла-Ярве ночью едва не спалил дом

В Идаском спасательном центре сообщили, что 8 июня в 04.44 они получили вызов из Ярвеской части города Кохтла-Ярве, с Ярвекюла теэ, где в одной из квартир случилось возгорание. Жилец сам покинул квартиру и пришел к соседям. Дымом также было заполнено лестничное помещение.