"Pargi Keskus" предлагает деньги детям, помощник старейшины осторожен

Для этого просят, чтобы волостные власти к концу января сообщили, кому конкретно выделять поддержку и на основании каких критериев это делать.

Вопрос обсудили в нескольких комиссиях, и члены волостного собрания сочли предложение по большей части позитивным, однако помощник волостного старейшины Алексей Наумкин заявил, что в этом вопросе стоит проявить осторожность. "Я считаю, что если кто-то хочет сделать пожертвование, то он сам решает, сколько и кому. Я был бы очень осторожен, поскольку между волостным управлением и "Pargi Keskus" идет производство", - заявил он на заседании комиссии по образованию и молодежной работе.