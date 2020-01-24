"Pargi Keskus" предлагает деньги детям, помощник старейшины осторожен

На заседании социальной комиссии Йыхвиского волостного собрания проектный руководитель открывшегося осенью торгового центра "Pargi Keskus", член волостного собрания Аллан Мянд сообщил, что собственники центра поручили ему оповестить членов волостного собрания о том, что они планируют оказывать финансовую поддержку детям и пенсионерам волости.
Для этого просят, чтобы волостные власти к концу января сообщили, кому конкретно выделять поддержку и на основании каких критериев это делать.
Вопрос обсудили в нескольких комиссиях, и члены волостного собрания сочли предложение по большей части позитивным, однако помощник волостного старейшины Алексей Наумкин заявил, что в этом вопросе стоит проявить осторожность. "Я считаю, что если кто-то хочет сделать пожертвование, то он сам решает, сколько и кому. Я был бы очень осторожен, поскольку между волостным управлением и "Pargi Keskus" идет производство", - заявил он на заседании комиссии по образованию и молодежной работе.
Волостное управление выдало "Pargi Keskus" временное разрешение на эксплуатацию с оговоркой, что в центре еще не все готово так, как планировалось изначально.