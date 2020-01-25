Ору больше не лихорадит от проблем с теплом и водой

В последнее время об Оруской части Кохтла-Ярве не слышно плохих новостей, которыми она "славилась" раньше - возникали критические ситуации то с отоплением, то с водой. Как живет Ору теперь, что сегодня волнует здешних людей, перенесших довольно трудные времена?

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Чистый лесной воздух - первое, на что обращаешь внимание, приехав в Ору. В округе нет предприятий, только лес, сосны, машины проезжают очень редко. На парковке у магазина - ни одной. Это и понятно - днем в магазине в основном пенсионеры, которые охотно поговорили с нами, как и все другие наши собеседники. Отмечаю вторую особенность поселка - открытость людей, общительность.