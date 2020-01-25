Для четырехдневной рабочей недели имеется большой резерв

Работников умственного труда и офисных служащих изучали во многих странах. Привела ли дигитализация к тому, что люди могут ставить перед собой интересные задачи и каждый день учиться на работе чему-то новому? Для поддержания мозга в хорошей форме надо каждый день давать ему в течение пары часов задачи умеренной сложности.

Достаточно сложной можно назвать такую задачу, решение которой вызывает определенное почтение. Усложни ее еще на 10%, вот и будет хорошая мотивация и интерес. Этот совет актуален и в случае задач, которые ставятся при проведении досуга. Когда реализуешь более амбициозную цель, то чувствуешь гордость за себя и радость победы. Каждый ли день трудовая и личная жизнь предлагает такие мгновения? Если каждый день напрягать свой ментальный мускул, то можно стать высококлассным специалистом в своей области и с вашим мнением привыкнут считаться.

На что тратится рабочее время многих людей?

Люди позволяют своим дигитальным устройствам каждые несколько минут беспокоить себя свистками-звонками. Каждые 11 минут люди отрываются от выполнения своих рабочих обязанностей, просматривая сообщения в социальных сетях, реагируя на э-письма, пролистывая интернет-страницы и вежливо выслушивая разговорчивого коллегу.

По некоторым данным, люди отрываются от своих рабочих обязанностей даже каждые три минуты. В таком случае и речи быть не может о трудовом настрое. Каждый может понаблюдать за собой как бы со стороны и засечь, сколько минут он тратит на реагирование на звонки "Messenger", на просмотр сообщений или мысли о том, кто и что отправил.

Когда мы осмысленно используем каждую минуту рабочего дня, то больше наслаждаемся неделей и деятельность при этом более результативна.

Когда постоянно отвлекаешься, это не дает сосредоточиться, и если постоянно работать таким образом, то можно утратить способность концентрироваться и погружаться в работу. Благодаря искусственному интеллекту людям уже в этом десятилетии останутся главным образом рабочие места, требующие хороших знаний и сосредоточенности. Так давайте не терять умения погружаться в работу.

Действует ли в отношении вашей э-почты такой же принцип 80/20, когда примерно 20% писем требуют внимательного прочтения и подробного ответа? Просмотр малозначащих э-писем и ответ на них отнимают около часа рабочего времени. Я использую такой прием, что утром рабочего дня не просматриваю первым делом э-почту и новости.

Судя по исследованиям, на бесцельное пролистывание интернет-страниц тратится не менее часа рабочего времени. Надеюсь, что вы привыкли в течение последнего получаса рабочего дня планировать свой следующий рабочий день. Советую также планировать просмотр нужных и рекомендуемых веб-страниц, а кроме того, засекать время, сколько минут вы намерены искать необходимую информацию на этой странице.

Во время работы в офисе или в часы досуга привыкайте спрашивать у себя, почему вы занимаетесь сейчас чем-то и как можно делать это эффективнее. Большинство э-писем и сообщений в соцсетях не такие уж срочные, чтобы сразу отвечать на них. Если есть возможность, просматривайте э-почту всего раз в день. Если сделаете это до обеда, то обязательно за полчаса управитесь - вы же не хотите заставлять коллег ждать за столом.

Если просуммировать вышеперечисленные привычные и бесполезные занятия, то в течение восьмичасового рабочего дня мы тратим на бесполезные вещи, по самым скромным подсчетам, два с половиной часа. Время для отдыха тоже на своем месте. Работник умственного труда в состоянии непрерывно думать на пределе возможностей в течение 45 минут, затем ему нужна передышка примерно на десять минут с переходом на другой вид деятельности, но не на просиживание в интернете.