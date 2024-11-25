Создание двумя любимыми политиками нарвских избирателей - Катри Райк и Михаилом Стальнухиным - совместного властного союза вызвало в Эстонии политическую бурю, в которой главным объектом нападок оказалась Райк. Однако ей следовало бы, напротив, выразить признательность, ведь она вынесла на свет рампы то обстоятельство, что такое явление, как стальнухинизм, никуда не исчезло.
Эрик Гамзеев: Райк напомнила о существовании стальнухинизма
На проходивших полтора года назад выборах в Рийгикогу Стальнухин, ранее обругавший эстонское правительство фашистами и изгнанный за это из Центристской партии, оказался очень близок к тому, чтобы впервые во вновь ставшей независимой Эстонии быть избранным в Рийгикогу в качестве независимого кандидата. Этого не случилось прежде всего потому, что в подобной же целевой группе приличный урожай голосов собрал также Айво Петерсон, которого довольно скоро после выборов отправили за решетку по обвинению в госизмене.
Эстонских политиков напугало, что Стальнухин и Петерсон на двоих набрали треть голосов проживающих в Ида-Вирумаа граждан Эстонии. Тогдашний премьер-министр Кая Каллас тоже призналась, что Ида-Вирумаа надо заниматься отдельно. Ответ на вопрос, как это делать, внесли в коалиционное соглашение: правительство отправит в Ида-Вирумаа своего представителя.
Спустя чуть больше года, когда большая часть денег фонда справедливого перехода уже распределена, этого представителя на должности больше нет и новый тоже не появится, ведь, как сказал нынешний премьер-министр Кристен Михал, нет смысла ставить сторожа возле высохшего озера. Хотя промышленность в Ида-Вирумаа по объему такая же, как и год назад, уровень относительной бедности вырос до 35 процентов, что тоже явно больше, чем в любом другом уезде.
Однако в политическом смысле казалось, что в Ида-Вирумаа настал мир в доме и все тут хорошо. И вот теперь - нате вам! - Катри Райк вновь вывела на свет божий Михаила Стальнухина, а вместе с ним и такое явление, как стальнухинизм.
Если говорить упрощенно, это такой политический стиль, когда в Эстонии противопоставляют себя центральной власти, которую обвиняют во всех местных бедах, и в то же время воздерживаются от осуждения российского государства, уже не первый год убивающего украинский народ. При этом делается все это таким умеренным способом, который в отличие от, например, петерсонизма не дает повода обвинить действующих в таком стиле в нарушении закона.
"Популярность стальнухинизма в Нарве, да и в некоторых других городах Ида-Вирумаа, уменьшится только тогда, когда партии Эстонии тоже начнут там реально действовать и покажут, что они в состоянии помочь местным людям в решении их насущных проблем".Эрик Гамзеев, главный редактор
Стальнухин является ярким примером такого стиля, однако ему следуют таже довольно многие другие русские политики или некоторые деятели общественной жизни. Вполне понятно, что эстонцев это выводит из себя, но среди сторонников увеличивает симпатию. Неправильно было бы считать, будто вся Нарва фанатеет от стальнухинизма, однако таких людей достаточно много, для того чтобы успешно выступать на выборах. Почему люди его поддерживают, это отдельная тема, однако такова реальность, которую отражает также состав Нарвского горсобрания.
Катри Райк за создание коалиции с лагерем Стальнухина осуждали и стыдили. В то же время Райк далеко не первый и, может быть, не последний политик, который ставит подпись под одной бумагой со Стальнухиным.
Если соцдемы сейчас порицают Райк и волнуются, что таким шагом она может снизить их рейтинг, то стоит напомнить, что чуть больше года назад Райк тоже входила в коалицию, в которой состоял также Стальнухин, и тогда соцдемы гордились тем, что член их партии является мэром Нарвы.
Центристская же партия как бы совершенно забыла, что сама до четверга прошлой недели входила в Нарве в один союз со Стальнухиным, да и сейчас пять ее членов состоят в его собственной новой фракции "Narva 2.0".
В течение последних шести лет в голосе Стальнухина нуждались кроме соцдемов и Центристской партии Партия реформ, "Isamaa" и EKRE. Для того, чтобы удержались коалиционные правительства. Не в Нарве. А в Эстонской Республике.
Можно ведь сказать, что в то время Стальнухин еще не объявлял членов эстонского правительства публично фашистами. Однако, как он и сам признался на прошлой неделе на той злосчастной пресс-конференции, в его возрасте взгляды уже не меняют. От высокопоставленных политиков Эстонии, много лет работавших рядом с ним на Тоомпеа, его ценности и взгляды никак не могли оставаться втайне. Хотя бы на основании того, что когда в Рийгикогу, например, принимали заявление в годовщину депортации, его, как и некоторых других центристов, в зале не оказывалось. Однако это ни одной партии не мешало вступать с ним в коалицию из прагматических соображений.
Поэтому осуждающие свежеиспеченную нарвскую коалицию заявления представителей эстонских партий кажутся лицемерными. Пустопорожними кажутся и лозунги в таком стиле, что Нарва должна стать эстонским городом с западной культурой правления, в которой не должно быть места прокремлевским настроениям.
Как добиться этого, если большинство парламентских партий не сумели за десятки лет создать в третьем по величине городе Эстонии свое мало-мальски приличное отделение партии? Если на местных выборах даже не выставляют свой список или же он настолько слабый, что набирает в лучшем случае пару процентов голосов, и после этого просто машут на все рукой. Дальнейший интерес к Нарве ограничивается лишь редкими посещениями этого города и вывешиванием своих снимков в социальных сетях: представьте себе - я в Нарве!
Популярность стальнухинизма в Нарве, да и в некоторых других городах Ида-Вирумаа, уменьшится только тогда, когда партии Эстонии тоже начнут там реально действовать и покажут, что они в состоянии помочь местным людям в решении их насущных проблем. К этому следует привлечь также свои молодежные организации, учитывая, что на местных выборах можно голосовать с 16-летнего возраста. То, каким образом задействуют на выборах нарвскую молодежь, является одним из путей, как уменьшить долю стальнухинизма в тамошней политике.