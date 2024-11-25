Эрик Гамзеев: Райк напомнила о существовании стальнухинизма

Если соцдемы сейчас порицают Райк и волнуются, что таким шагом она может снизить их рейтинг, то стоит напомнить, что чуть больше года назад Райк тоже входила в коалицию, в которой состоял также Стальнухин, и тогда соцдемы гордились тем, что член их партии является мэром Нарвы.

Центристская же партия как бы совершенно забыла, что сама до четверга прошлой недели входила в Нарве в один союз со Стальнухиным, да и сейчас пять ее членов состоят в его собственной новой фракции "Narva 2.0".

В течение последних шести лет в голосе Стальнухина нуждались кроме соцдемов и Центристской партии Партия реформ, "Isamaa" и EKRE. Для того, чтобы удержались коалиционные правительства. Не в Нарве. А в Эстонской Республике.