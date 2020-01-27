Директором Кивиылиской 1-й средней школы выбран Тармо Валгепеа

В пятницу комиссия провела собеседования с тремя кандидатами в директоры Кивиылиской 1-й средней школы и в понедельник собралась для принятия решения. Из восьми членов комиссии шесть - все они связаны с волостной управой - отдали предпочтение Тармо Валгепеа, хотя как представитель попечительского совета школы, так и представитель учителей считали, что директором должна стать Ану Вау, которая помогла сделать кивиылискую школу такой, какая она есть сейчас, и принесла бы долгожданный школьный мир.

- Сейчас в школе траурное настроение, - сказала представитель учителей Марилийс Рандмер. По ее словам, они до последнего надеялись, что волостное управление прислушается к ним и сделает ход, который принесет мир в отношения между общиной, школой и волостной управой. Поскольку этого не произошло, молодые учителя считают, что нужно начинать голосовать ногами.

По словам Рандмер, Тармо Валгепеа обронил фразу, что хорошим специалистам нужен дирижер. "Кажется, что волость ищет именно дирижера, который наведет порядок в школе", - отметила она. Рандмер добавила, что этот процесс убедил ее в том, что волостное управление не имеет никакого представления, как в школе вели дела и развивали ее.

Входивший в комиссию в качестве представителя попечительного совета школы Ристо Линдеберг тоже выразил возмущение результатом. Он пока не смог сказать, предпримут ли школа и община, которые надеялись на примирительный шаг волостной управы, еще какие-нибудь шаги для изменения ситуации. "Безусловно, борьба еще не окончена", - заверил он.

На освободившийся после неожиданного увольнения Хейди Уусталу 5 декабря пост претендовали в общем три человека: признанный комиссией лучшим кандидатом Тармо Валгепеа, учитель родного языка в школе Ану Вау и организатор образования в Таллиннской тюрьме Пилле Алонов.

Новоиспеченный руководитель школы Тармо Валгепеа не дал комментариев "Северному побережью". Получить комментарии от старейшины Люганузеской волости тоже не удалось.