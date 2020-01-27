Кивиылиский театр "Отпад" сравнили с игристым вином

В сентябре этого года в Кивиыли планируют открыть театральную студию для любителей театра 16-40 лет, которую должен возглавить популярный актер Русского театра Александр Кучмезов.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

"Отпад" основан в 1998 году, начинавший с постановки "Зайки-зазнайки" Сергея Михалкова (инициатором создания "Отпада" была учитель начальных классов Кивиылиской школы Ирина Силина), вырос до таких серьезных вещей, как "Декамерон" Боккаччо, "Марьино поле" Олега Богаева, "Калека с острова Инишмаан" Мартина Макдонаха и многое другое, что можно найти в репертуарах профессиональных театров.

С 2004 года работает как некоммерческое объединение "Art Spekter" и является членом Эстонского союза любительских театров. Работая 15 лет с опытным режиссером Галиной Дидковской, театр значительно вырос в своем мастерстве, о чем свидетельствуют не только любовь зрителей, но и многочисленные награды, в том числе три Гран-при республиканских фестивалей любительских театров - в 2003, 2010 и 2016 годах. Неоднократно представлял страну на международных театральных форумах. На эстонском фестивале любительских театров "Отпад" трижды признавался лучшим: главный приз привозил в 2003, 2010 и 2016 годах.

Не обошелся без приятных событий и прошлый юбилейный год: летом кивиылисцы выступили на международном фестивале альтернативного театра в Черногории со спектаклем "Что, где?" по пьесе Сэмюэля Беккета и заслужили высокую оценку театральных критиков: "Это фантастика!".

За два десятилетия труппа "Отпада" менялась, с самого начала выдержали лишь трое актеров - Наталья Чикул, Владимир Чикул и Ольга Васильева.