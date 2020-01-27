Кивиылиский театр "Отпад" сравнили с игристым вином

XVI республиканский фестиваль любительских театров, организованный Союзом любительских театров Эстонии, проходил в конце прошлой недели в Хаапсалу. На суд жюри было представлено 17 спектаклей, отобранных из более сорока претендентов. Среди участников была и единственная русскоязычная труппа из Кивиыли.
Фестиваль проходит раз в два года, кивиылиский театр, в прошлом году отметивший 20-летие, участвовал в нем в пятый раз. В Хаапсалу труппа отправилась с премьерой - спектакль "Король Лир", поставленный в 2018 году с приглашенным режиссером Ириной Марьяпуу в жанре трагикомедии-фарса, еще никто не видел. На домашней сцене устраивали предпоказ год назад, но после этого постановка претерпела ряд изменений, так что можно сказать, что в Хаапсалу была премьера.
Сыграли азартно, с юмором, заработав немало теплых слов от жюри и публики. Несмотря на то, что "Отпад" не попал в число призеров, коллектив был удостоен двух наград. Это диплом за режиссерскую работу Ирины Марьяпуу и специальная премия за актерский ансамбль - деньги для обучения или других нужд, связанных с развитием театра.
Довольны всем
- Прекрасная организация, теплая встреча, домашняя атмосфера и, как всегда, творчески красивые люди! - до сих пор восхищается художественный руководитель "Отпада" Наталья Чикул. - С учетом того, что готовиться к фестивалю нам пришлось без режиссера, награда за актерский ансамбль действительно заслуженная.
По словам Натальи, в последние годы они осваивают новые театральные формы и при подготовке "Короля Лира" много экспериментировали, стараясь уйти от трагедии.
- Во времена Шекспира театр был площадным, с определенной долей абсурда, но, как ни крути, все равно от трагедии уйти не получилось, - рассуждает собеседница. - Но получилось немало нового и необычного, начиная с декораций и костюмов и заканчивая интерпретацией произведения.
Наталья Чикул.
Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik
Наталья ЧИКУЛ:
...как ни крути, все равно от трагедии уйти не получилось.
Артисты довольны: 65-минутный спектакль прекрасно принимали зрители. А лучшей оценкой своей работы кивиылисцы считают отзыв участников фестиваля, сравнивших "Отпад" с игристым вином. "Вы - как бутылка шампанского, пузырьки которого дарят праздничное настроение. Хочется наливать, пить и наслаждаться..."
Когда "Короля Лира" можно будет увидеть в Ида-Вирумаа?
На этот вопрос Наталья Чикул ответить затруднилась.
- Хотелось бы показать его в Кивиыли, согласуем дату с руководством народного дома и сообщим об этом. Постараемся найти возможность в феврале, потому что весной хотим приступить к восстановлению постановки "Жили-были" по пьесе Олега Багаева "Марьино поле".
Этот спектакль им предложили показать в Русском драматическом театре. Премьера состоялась весной 2014 года, произведя огромное впечатление на публику. Позже "Отпад" неоднократно показывал этот спектакль, всякий раз вызывая бурную реакцию зрителя. Он был удостоен главного приза фестиваля любительских театров, в котором конкурировали 18 спектаклей, отобранных более чем из полусотни постановок.
"Отпад" основан в 1998 году, с 2004 года работает как некоммерческое объединение "Art Spekter" и является членом Эстонского союза любительских театров. На эстонском фестивале любительских театров "Отпад" трижды признавался лучшим: главный приз привозил в 2003, 2010 и 2016 годах.
В сентябре этого года в Кивиыли планируют открыть театральную студию для любителей театра 16-40 лет, которую должен возглавить популярный актер Русского театра Александр Кучмезов.
НЕМНОГО ИСТОРИИ
"Отпад" основан в 1998 году, начинавший с постановки "Зайки-зазнайки" Сергея Михалкова (инициатором создания "Отпада" была учитель начальных классов Кивиылиской школы Ирина Силина), вырос до таких серьезных вещей, как "Декамерон" Боккаччо, "Марьино поле" Олега Богаева, "Калека с острова Инишмаан" Мартина Макдонаха и многое другое, что можно найти в репертуарах профессиональных театров.
С 2004 года работает как некоммерческое объединение "Art Spekter" и является членом Эстонского союза любительских театров. Работая 15 лет с опытным режиссером Галиной Дидковской, театр значительно вырос в своем мастерстве, о чем свидетельствуют не только любовь зрителей, но и многочисленные награды, в том числе три Гран-при республиканских фестивалей любительских театров - в 2003, 2010 и 2016 годах. Неоднократно представлял страну на международных театральных форумах. На эстонском фестивале любительских театров "Отпад" трижды признавался лучшим: главный приз привозил в 2003, 2010 и 2016 годах.
Не обошелся без приятных событий и прошлый юбилейный год: летом кивиылисцы выступили на международном фестивале альтернативного театра в Черногории со спектаклем "Что, где?" по пьесе Сэмюэля Беккета и заслужили высокую оценку театральных критиков: "Это фантастика!".
За два десятилетия труппа "Отпада" менялась, с самого начала выдержали лишь трое актеров - Наталья Чикул, Владимир Чикул и Ольга Васильева.