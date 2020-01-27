"MustonenFest" приведет в Йыхви сибирских оркестрантов и эстонских звезд классической музыки

Основатель и "локомотив" фестиваля "MustonenFest" Андрес Мустонен говорит, что для наших молодых инструменталистов - звезд классической музыки очень большая честь играть вместе с Новосибирским камерным оркестром, который был основан Вадимом Репиным.

Роскошный концерт

В Новосибирске каждый год проходит большой международный фестиваль, на котором коллектив Репина неизменно выступает. Мустонен подчеркивает свою личную крепкую связь с Репиным, его коллективом и Новосибирском.

По случаю года Бетховена в программе значится его тройной концерт для скрипки, виолончели и фортепиано до мажор, op. 56. Второй центр тяжести концерта - почтение памяти Гии Канчели, покинувшего этот мир 2 октября прошлого года. "Ушел мой большой друг. Я сыграю одно его произведение - "Eine kleine Daneliade", также состоится мировая премьера произведения израильско-грузинского композитора Иосифа Барданашвили - оно написано в память о Гие", - поясняет Мустонен. По словам маэстро, на концерте также прозвучат "Времена года" Чайковского.

- Фестиваль меняется во времени так, как меняюсь во времени я сам. Я постоянно нахожу в мире что-то новое, ведь культура и музыка бесконечны! Музыка и культура - это те вещи, что поддерживают наш дух, сохраняют нашу человечность и чуткость. Чуткость сохраняется в постоянном взаимодействии с ними - не сидеть и топтаться на одном месте, а все время быть в движении и открытым новому, - говорит Мустонен.

Новые цели

Маэстро говорит, что сейчас его "прицел" наведен на пропагандирование новой, духовной музыки: он исполняет крупные произведения ведущих композиторов мира - Гии Канчели, Софии Губайдулиной, Джона Тавенера, Хенрика Гурецкого и Кшиштофа Пендерецкого (все вышеперечисленные вместе с Арво Пяртом являются выдающимися представителями т.н. сакрального минимализма. - Т.К.). А вторая группа, которую он взял на "прицел", - это молодые талантливые исполнители. Например, в этом году на "MustonenFest" выступит скрипачка Клара Юми Канг из Южной Кореи.

Одной из крупнейших жемчужин нынешнего "MustonenFest" будет концерт открытия фестиваля "Ülestõusmine ja elu" ("Воскресение и жизнь"), который состоится 31 января в концертном зале "Estonia". Там впервые в Эстонии прозвучит фортепианный концерт Кшиштофа Пендерецкого "Resurrection", на котором будет солировать Барри Дуглас (Великобритания). На концерте выступят как Эстонский национальный симфонический оркестр (ERSO), так и Эстонский национальный мужской хор (RAM).

В качестве второй и третьей жемчужины Мустонен называет концерт 5 февраля в Доме Черноголовых, на котором израильский кантор Израиль Нахман и RAM исполнят очень редко звучащую в Эстонии еврейскую синагогную музыку, а также концерт 1 февраля в Пярнуском концертном доме и 2 февраля в Таллинне в церкви Нигулисте, на котором ансамбль "Hortus Musicus", камерный хор "Collegium Musicale" и израильский коллектив "Jerusalem Baroque Soloists" исполнят венецианскую многохоровую музыку. Этот концерт состоится также 3 февраля в Вильянди, но без участия "Collegium Musicale".

Говоря о настоящем моменте, маэстро Мустонен отмечает, что "мир сошел с ума, но посредством искусства и музыки, которые дают нам духовную пищу, мы видим красоту мира и его хорошую сторону".