Алутагузеский национальный парк получил буклет

По заказу Департамента окружающей среды подготовлены новые печатные издания, знакомящие с заповедными территориями.
В них описано природное и культурное наследие территории, а также даны рекомендации и указания по его изучению и сохранению.
Если в случае других заповедников речь идет о дополненной и исправленной версии прежних изданий, то для Алутагузеского национального парка, самого молодого национального парка Эстонии, создали совершенно новый буклет, причем как на эстонском, так и на английском и русском языках.
Бумажный буклет можно получить в Ийзакуском и Кауксиском центрах природы, для скачивания он доступен на домашней странице Департамента окружающей среды.