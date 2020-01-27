Алутагузеский национальный парк получил буклет

В них описано природное и культурное наследие территории, а также даны рекомендации и указания по его изучению и сохранению.

Если в случае других заповедников речь идет о дополненной и исправленной версии прежних изданий, то для Алутагузеского национального парка, самого молодого национального парка Эстонии, создали совершенно новый буклет, причем как на эстонском, так и на английском и русском языках.