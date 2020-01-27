Вт, 28.01.2020
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Алутагузеский национальный парк получил буклет

Селисоо в Алутагузеской волости.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

По заказу Департамента окружающей среды подготовлены новые печатные издания, знакомящие с заповедными территориями.

В них описано природное и культурное наследие территории, а также даны рекомендации и указания по его изучению и сохранению.

Если в случае других заповедников речь идет о дополненной и исправленной версии прежних изданий, то для Алутагузеского национального парка, самого молодого национального парка Эстонии, создали совершенно новый буклет, причем как на эстонском, так и на английском и русском языках.

Бумажный буклет можно получить в Ийзакуском и Кауксиском центрах природы, для скачивания он доступен на домашней странице Департамента окружающей среды.

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