ОДИН ВОПРОС: Каковы перспективы проведения Алутагузеского марафона?

- Хотя сегодня (в понедельник) здесь идет красивый крупный снег, прогноз погоды ничего благоприятного не обещает. Поскольку в следующие дни снова будет плюс три градуса, этот снег не задержится. Долгосрочный прогноз тоже обещает плюсовую температуру и практически полное отсутствие снега.

Очевидно, в течение этой недели организаторы должны принять решение, состоится марафон или нет. С точки зрения прокладки трасс сложно что-то обещать, разве что произойдет чудо. Если бы стоял легкий мороз, то было бы возможно произвести искусственный снег и, например, обустроить десятикилометровый круг, хотя это было бы довольно дорого. Но сейчас даже такого мороза не предвидится. Готовность у нас есть, как только погодные условия позволят подготовить трассы, мы сразу начнем действовать.