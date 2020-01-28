Победа на турнире Талпаса - достойный повод для гордости

Уроженец Кохтла-Ярве Паэвяли, и сам побеждавший в этом турнире в молодежном классе в тяжелом весе, сказал, что турнир Талпаса превратился для тренеров в важное соревнование, на котором можно проверить своих учеников и по результатам ставить цели на весь год. "Победить здесь - это дело чести, и эта победа высоко ценится в борцовских кругах", - заметил он.

Паэвяли отметил 81-летнего Ильмара Талусте, который все 40 лет руководит организацией турнира Талпаса. "Надо снять перед ним шляпу и пожелать ему здоровья продолжать это дело и впредь".

В нынешнем турнире на два ковра в большом зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта выходили в субботу 89 борцов - спортсмены из более чем 15 борцовских клубов Эстонии, а также борцы из Литвы, Латвии и Беларуси.

По словам Ильмара Талусте, прежде бывали турниры и с более сильной конкуренцией. "Календари соревнований стали в соседних странах очень плотными и не всем заинтересованным в выступлении тут удается приехать. Но те, кто приезжает, довольны. Например, привезший сюда 18 борцов из Литвы тренер позвонил мне и попросил пригласить на следующий год тоже", - отметил он.

По словам Талусте, в нынешнем турнире было много интересных матчей. Захватывающей оказалась в том числе борьба за победу в весовой категории до 82 кг, в которой в свое время выступал также Аво Талпас. Рауль-Уку Лейтам, два года назад уступивший в финале украинскому борцу, теперь одержал важную победу в турнире, поборов оказавшего ему упорное сопротивление Алика Цейко.

Впечатляющий матч провел в полутяжелом весе также Рихард Карелсон, завоевавший бронзу на чемпионате мира и чемпионате Европы среди кадетов. "Броски, которые он тут продемонстрировал, были очень приличного класса. Недаром говорят, что он может стать в Эстонии следующим Хейки Наби", - сравнивает его Талусте с двукратным чемпионом мира и серебряным призером Олимпиады.