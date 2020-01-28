Победа на турнире Талпаса - достойный повод для гордости

Состоявшийся в минувшую субботу в 40-й раз мемориал Аво Талпаса достиг такого статуса среди борцов, что позволяет его победителям испытывать чувство гордости, отметил президент союза борьбы Яанус Паэвяли.
Уроженец Кохтла-Ярве Паэвяли, и сам побеждавший в этом турнире в молодежном классе в тяжелом весе, сказал, что турнир Талпаса превратился для тренеров в важное соревнование, на котором можно проверить своих учеников и по результатам ставить цели на весь год. "Победить здесь - это дело чести, и эта победа высоко ценится в борцовских кругах", - заметил он.
Паэвяли отметил 81-летнего Ильмара Талусте, который все 40 лет руководит организацией турнира Талпаса. "Надо снять перед ним шляпу и пожелать ему здоровья продолжать это дело и впредь".
В нынешнем турнире на два ковра в большом зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта выходили в субботу 89 борцов - спортсмены из более чем 15 борцовских клубов Эстонии, а также борцы из Литвы, Латвии и Беларуси.
По словам Ильмара Талусте, прежде бывали турниры и с более сильной конкуренцией. "Календари соревнований стали в соседних странах очень плотными и не всем заинтересованным в выступлении тут удается приехать. Но те, кто приезжает, довольны. Например, привезший сюда 18 борцов из Литвы тренер позвонил мне и попросил пригласить на следующий год тоже", - отметил он.
По словам Талусте, в нынешнем турнире было много интересных матчей. Захватывающей оказалась в том числе борьба за победу в весовой категории до 82 кг, в которой в свое время выступал также Аво Талпас. Рауль-Уку Лейтам, два года назад уступивший в финале украинскому борцу, теперь одержал важную победу в турнире, поборов оказавшего ему упорное сопротивление Алика Цейко.
Впечатляющий матч провел в полутяжелом весе также Рихард Карелсон, завоевавший бронзу на чемпионате мира и чемпионате Европы среди кадетов. "Броски, которые он тут продемонстрировал, были очень приличного класса. Недаром говорят, что он может стать в Эстонии следующим Хейки Наби", - сравнивает его Талусте с двукратным чемпионом мира и серебряным призером Олимпиады.
По словам Яануса Паэвяли, состояние эстонской борьбы достаточно хорошее. "У нас есть своя элита, хорошие юниоры и борьба довольно популярна. И это в ситуации, когда привлечь молодежь в борьбу вовсе не просто, ведь конкуренция за досуг молодежи безумно велика. Борьба - это тяжелый вид спорта, где есть боль и пот и мало гламура. Но в то же время те родители, которые ощущают, какую пользу может принести в жизни занятие этим видом, приводят своих детей на тренировки по борьбе", - рассказал он.