ПЕРЕДОВИЦА: Новый уровень в системе семейных врачей

В сегодняшнем "Северном побережье" главврач отметившей 40-летний юбилей Ахтмеской больницы говорит о том, что главной проблемой лечебного учреждения является нехватка кадров - работники стареют, а молодых специалистов им на смену приходит мало.
Не лучше положение и в системе семейных врачей, что стало одним из толчков к тому, чтобы государство запустило проект создания современных центров здоровья. Молодые врачи не хотят приходить в центры семейных врачей с износившимися и устаревшими возможностями или принимать пациентов где-то в квартире спального района. Сегодня свои ожидания к рабочим условиям есть не только у пациентов, но и у медиков. Современный центр здоровья должен гарантировать пациентам как можно более широкое обслуживание, чтобы им не приходилось бегать по разным медучреждениям для сдачи анализов и прохождения обследований.
Открывшийся на прошлой неделе в Йыхви центр здоровья - первый в Ида-Вирумаа. И его создание проходило нелегко. Очень сложно было убедить йыхвиских семейных врачей переехать в новый центр. Большая часть их на это и не согласились.
В стадии создания находятся еще центры здоровья в Силламяэ, Кивиыли и Кохтла-Ярве. В Нарве же проект создания нового центра здоровья провалился как раз по той причине, что семейные врачи не согласились переезжать. Большая часть городских семейных врачей - люди уже в возрасте и они не видят смысла в переезде, поскольку не планируют долго продолжать работу. Что будет дальше с системой семейных врачей в третьем по величине городе Эстонии - это большой вопрос. Но, вероятно, современный центр здоровья там когда-нибудь все же появится, ведь, как показывают различные опросы, тема здравоохранения для людей Эстонии одна из важнейших. Доступность современных медицинских услуг наверняка служит также одним из показателей социальной безопасности, что тоже является одним из аргументов при выборе места жительства.