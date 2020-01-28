ПЕРЕДОВИЦА: Новый уровень в системе семейных врачей

Не лучше положение и в системе семейных врачей, что стало одним из толчков к тому, чтобы государство запустило проект создания современных центров здоровья. Молодые врачи не хотят приходить в центры семейных врачей с износившимися и устаревшими возможностями или принимать пациентов где-то в квартире спального района. Сегодня свои ожидания к рабочим условиям есть не только у пациентов, но и у медиков. Современный центр здоровья должен гарантировать пациентам как можно более широкое обслуживание, чтобы им не приходилось бегать по разным медучреждениям для сдачи анализов и прохождения обследований.

Открывшийся на прошлой неделе в Йыхви центр здоровья - первый в Ида-Вирумаа. И его создание проходило нелегко. Очень сложно было убедить йыхвиских семейных врачей переехать в новый центр. Большая часть их на это и не согласились.