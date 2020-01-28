Из ставшей дорогой музыкальной школы отчислились почти все взрослые ученики

Нарвская горуправа в течение декабря умудрилась дважды поднять месячную плату за обучение взрослых в Нарвской музыкальной школе: с прежних 25 евро сперва до 40, а потом и вовсе до 110 евро. Буквально за пару дней до нового года стало известно, что плата вырастет с января, что шокировало учеников и о чем "Северное побережье" недавно писало.

Плата для детей и молодежи в то же самое время поднялась с 20 до 25 евро.

Директор Нарвской музыкальной школы Татьяна Гончарова в конце января сообщила "Северному побережью", что проблему со взрослыми учениками удалось утрясти: "Кое-кто остались, кое-кто ушли". Если конкретнее, то из 29-ти остались пятеро.

По рассказу директора, взрослым четвероклассникам, то есть выпускникам, школа предложила сдать экзамены экстерном за четыре месяца до номинального срока окончания учебы. Третьеклассники, если они не могут продолжать обучение, получат документы о пройденных учебных курсах.

В целом же, по словам Гончаровой, она напишет к следующему учебному году новые программы обучения взрослых, по которым вдвое уменьшится объем аудиторных часов, акцент будет на самостоятельных занятиях. "Соответственно и стоить это будет меньше в два раза". Запланированы и прочие изменения, что даст ныне ушедшим ученикам возможность восстановиться при желании.

- Я сделаю все от меня зависящее, чтобы те люди из 29 наших учеников, кто хотят, смогли либо продолжить учиться, либо логически закончить, - сказала Гончарова.

Один из теперь уже бывших взрослых учеников Нарвской музыкальной школы, попросивший не публиковать его имя, сказал "Северному побережью", что написал заявление об отчислении из третьего класса из-за повышения месячной платы до 110 евро: "Для бюджета моей семьи это непосильная сумма".

На собрании в школе ученикам рассказали о готовящейся новой учебной программе. "Если будет цена 60 евро, то я вернусь", - сказал собеседник.

По его сведениям, из ныне оставшихся пяти учеников двое вот-вот сдадут досрочный экзамен и тоже покинут школьные стены.

Шокированные повышением платы нарвские взрослые ученики изучили предложения музыкальных школ в ближайших самоуправлениях. Выяснилось, что взрослых учат музыке в Силламяэ, но там это предлагают прежде всего своим зарегистрированным жителям, то есть налогоплательщикам Силламяэ или Нарва-Йыэсуу. "Если ты там не прописан, то тоже будет полная стоимость".

- То есть Силламяэ и Нарва-Йыэсуу покрывают стоимость обучения для своих жителей, а в Нарве, получается, теперь не хватает денег для этого, - разочарован начинающий музыкант.

По его словам, Нарве впредь стоило бы перенять опыт Тарту, да и других самоуправлений, где с каждым учеником перво-наперво заключают договор, включающий график оплаты за обучение.