Ида-Вирумаа нельзя загонять в западню сланцедобычи

Строительство завода предварительного рафинирования сланцевого масла, то есть вложение 600 миллионов евро во что-то имеющее перспективу на десять, максимум пятнадцать лет, не имеет рационального обоснования.
Вице-премьер Март Хельме сообщил мне, оправдывая в Рийгикогу гигантскую инвестицию в фоссильные топлива, что "правительство не может сказать людям Ида-Вирумаа, что они не нужны государству". Хельме не произнес другую важную часть предложения, что, во что бы то ни стало вкладывая сотни миллионов в бизнес на полезных ископаемых, жителям Ида-Вирумаа дают понять из Дома Стенбока, что правительству совершенно плевать на их будущее.
Вложение 200-600 миллионов евро в фоссильный сектор с его плохой перспективой означало бы, что другие сектора, более перспективные для будущего, просто останутся без этих денег. Будущее фоссильных топлив в страдающем от климатических проблем мире бесперспективно, вкладывать деньги в этот бизнес отказываются крупнейшие банки мира и от этого предостерегают все аналитические центры, имеющие серьезную научную подоплеку.
Если частный сектор захочет пойти против общих трендов, то, разумеется, волен делать это. Однако деньги налогоплательщиков нельзя вкладывать в такое рискованное дело, ведь это только отложит решение важной проблемы, а времени на такую отсрочку уже нет.
Уже сейчас вся власть и каждая минута правительства должны быть посвящены тому, как людям в Ида-Вирумаа получить работу, в то время как большая часть мира смотрит на содействующий изменению климата бизнес на полезных ископаемых как на преступление против человечества. Этот момент наступит не завтра и не через год, а через десятки лет, однако готовиться к этому надо сейчас.
Тут есть чему поучиться на примере шахтных регионов, таких как Рур и Катовице. Рур - исторический район угольных шахт. Рабочие места там почти полностью зависели от нескольких крупных производств - угольных и сталелитейных. Как и в Ида-Вирумаа, показатели здоровья людей были в Руре ниже, чем в других регионах страны. Если еще в 2007 году на угольных шахтах и производствах Рура трудились более 37000 человек, то в 2018 году там была закрыта последняя угольная шахта. Что пришло на смену?
Хотя постепенный переход начался в Руре еще в 1990-х годах, между окончательным решением и выходом из западни угледобычи прошло всего 11 лет. (В Эстонии правительство поставило цель достичь климатической нейтральности через 30 лет, к 2050 году.) Итак, Германия выбрала такой путь, чтобы выплатить в Руре около миллиарда евро в виде переходных пособий тем, кто еще не вышел на пенсию, но и не годился для переобучения. Другими словами, те шахтеры, которым в 2007 году в момент вынесения решения о переходе было 42 года и на другую работу они не устроились, будут получать пособие от государства до достижения пенсионного возраста, по крайней мере до 2027 года. Более молодым помогли как с поиском новой работы, так и с необходимым для этого обучением. Откуда взялась эта новая работа?
Уже сейчас вся власть и каждая минута правительства должны быть посвящены тому, как людям в Ида-Вирумаа получить работу, в то время как большая часть мира смотрит на содействующий изменению климата бизнес на полезных ископаемых как на преступление против человечества.
Сейчас сектор экологических технологий, занимающийся проблемами загрязнения после угольной промышленности, вместе с его исследовательскими институтами, университетами и предприятиями дает в регионе Рура работу более чем 100000 человек. Центры технологий, сектор возобновляемой энергии, разработка и осуществление решений по энергоэкономичности зданий - все это стало обычными сферами деятельности в бывшем регионе шахт.
Конечно, в Эстонии невозможно точно скопировать пример других регионов, однако все лучшее там нужно учесть. Во-первых, большие перемены требуют времени, а также честных и последовательных действий, а не бесконечного откладывания на потом. Если у нас десять лет - это слишком короткий срок для перехода, то пусть он составит 15, 20 или даже 30 лет. Однако начать переход надо и цель должна быть четкой.
Экологические технологии? Решения по энергоэкономичности? Водородная технология? Что-то еще? Все эти варианты витают в воздухе, но если бесконечно откладывать решения, то конкуренция будет все более напряженной.
Во-вторых, откуда придут деньги? Я еще в парламенте предыдущего созыва вносила вместе с Калле Паллингом предложение о создании фонда будущего, который бы сосредоточил средства как эстонских налогов на ресурсы, так и доходов от продажи квот СО2, и помогал готовить и создавать новые рабочие места, а также внедрять новые технологии.
Теперь добавилось предложение Еврокомиссии инвестировать 125 миллионов евро из фонда справедливого перехода в те регионы Эстонии, на которых сильнее всего отразится переход на чистую энергию и где откажутся от фоссильных топлив. Важно, чтобы непоследовательность правительства - одной рукой просят деньги у Евросоюза для перехода на чистую энергию, а другой дают деньги на новые инвестиции в фоссильные топлива - не оставила Эстонию без такого шанса. Следующий может появиться не скоро.
В-третьих, образование и наука имеют ключевое значение при осуществлении всех этих изменений. Свежий инновационный индекс мирового экономического форума показывает, что в Эстонии финансирование науки и общая инновационная способность переживают спад. Так не должно продолжаться. Если переход на климатически нейтральную экономику действительно является для Эстонии следующей большой целью, то это предполагает намного большую опору на науку.
Инновативные решения придут в конце концов от ученых Эстонии и в науку надо инвестировать. В Ида-Вирумаа имеется колледж очень высокого уровня. Почему бы ему не превратиться в один из новых международных центров экологических технологий?
Если у правительства действительно жгут карман лишние 200 миллионов евро денег налогоплательщиков, то пусть оно уже сейчас отдаст их на нужды постсланцевого Ида-Вирумаа для строительства тут инфраструктуры, для нужд образования и науки, а не пытается за счет нашего общего будущего взять от природы последнее.
Правительство должно выйти для Ида-Вирумаа с программой, которая не загоняет Ида-Вирумаа еще глубже в западню сланцедобычи, а предлагает людям Вирумаа работу с учетом трендов будущего через 10 и 15 лет. Мы с Партией реформ готовы участвовать в конструктивном решении проблемы.