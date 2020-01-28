Ида-Вирумаа нельзя загонять в западню сланцедобычи

Вице-премьер Март Хельме сообщил мне, оправдывая в Рийгикогу гигантскую инвестицию в фоссильные топлива, что "правительство не может сказать людям Ида-Вирумаа, что они не нужны государству". Хельме не произнес другую важную часть предложения, что, во что бы то ни стало вкладывая сотни миллионов в бизнес на полезных ископаемых, жителям Ида-Вирумаа дают понять из Дома Стенбока, что правительству совершенно плевать на их будущее.

Вложение 200-600 миллионов евро в фоссильный сектор с его плохой перспективой означало бы, что другие сектора, более перспективные для будущего, просто останутся без этих денег. Будущее фоссильных топлив в страдающем от климатических проблем мире бесперспективно, вкладывать деньги в этот бизнес отказываются крупнейшие банки мира и от этого предостерегают все аналитические центры, имеющие серьезную научную подоплеку.

Если частный сектор захочет пойти против общих трендов, то, разумеется, волен делать это. Однако деньги налогоплательщиков нельзя вкладывать в такое рискованное дело, ведь это только отложит решение важной проблемы, а времени на такую отсрочку уже нет.

Уже сейчас вся власть и каждая минута правительства должны быть посвящены тому, как людям в Ида-Вирумаа получить работу, в то время как большая часть мира смотрит на содействующий изменению климата бизнес на полезных ископаемых как на преступление против человечества. Этот момент наступит не завтра и не через год, а через десятки лет, однако готовиться к этому надо сейчас.

Тут есть чему поучиться на примере шахтных регионов, таких как Рур и Катовице. Рур - исторический район угольных шахт. Рабочие места там почти полностью зависели от нескольких крупных производств - угольных и сталелитейных. Как и в Ида-Вирумаа, показатели здоровья людей были в Руре ниже, чем в других регионах страны. Если еще в 2007 году на угольных шахтах и производствах Рура трудились более 37000 человек, то в 2018 году там была закрыта последняя угольная шахта. Что пришло на смену?