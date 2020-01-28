Нарвский завод порошковых красок опирается на долговременных безработных

Производящее порошковые краски ТОО "Primatek Coatings", которое на последнем предпринимательском конкурсе выбрали новичком года в Ида-Вирумаа, наращивает число своих работников при поддержке пособия на создание рабочих мест, в рамках которого государство платит половину зарплаты, если нанять одновременно минимум пять долговременных безработных.
Начавший деятельность в 2018 году в Нарвском промпарке производитель порошковых красок "Primatek Coatings" обеспечивает работой около 40 человек. Производственный директор предприятия Николай Голубев отметил, что при найме работников пользовались и будут пользоваться впредь помощью кассы по безработице.