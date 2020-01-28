Нарвский завод порошковых красок опирается на долговременных безработных

Заложившее краеугольный камень своего завода осенью 2017 года ТОО "Primatek Coatings" обеспечивает работой около 40 человек и готово увеличить число работников, используя для этого региональное пособие на создание рабочих мест.

Производящее порошковые краски ТОО "Primatek Coatings", которое на последнем предпринимательском конкурсе выбрали новичком года в Ида-Вирумаа, наращивает число своих работников при поддержке пособия на создание рабочих мест, в рамках которого государство платит половину зарплаты, если нанять одновременно минимум пять долговременных безработных.