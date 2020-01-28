Несмотря на то, что арт-группа "Беларусы", отметившая пятнадцатилетие на сцене, давно завоевала популярность в соседних Латвии и Литве, в Эстонию она приехала впервые, и знакомство с нашей страной началось в Ида-Вирумаа. Два концерта в Кохтла-Ярве и Нарве прошли с большим успехом - публика бурно аплодировала, а когда со сцены звучали знакомые мелодии, подпевала и танцевала. После концерта лидер коллектива Валерий Шмат с удовольствием ответил на вопросы.