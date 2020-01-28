28 января 2020, 12:36
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Арт-группа "Беларусы" в Кохтла-Ярве купалась в овациях
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Несмотря на то, что арт-группа "Беларусы", отметившая пятнадцатилетие на сцене, давно завоевала популярность в соседних Латвии и Литве, в Эстонию она приехала впервые, и знакомство с нашей страной началось в Ида-Вирумаа. Два концерта в Кохтла-Ярве и Нарве прошли с большим успехом - публика бурно аплодировала, а когда со сцены звучали знакомые мелодии, подпевала и танцевала. После концерта лидер коллектива Валерий Шмат с удовольствием ответил на вопросы.
- Визитной карточкой группы называют песню "Белорусы мы", написанную вами на слова поэта-песенника Олега Жукова. С нее и начался концерт. Судя по названию коллектива, многие ожидали, что на сцену выйдут колоритные мужчины в национальных костюмах и станут петь именно белорусские песни, но оказалось все по-другому - и одежда, и песни. Услышали мировые хиты или популярные песни. Это концепция концерта или ваш стиль?