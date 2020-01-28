Памятный митинг прошел в Эреда

Международный день памяти жертв Холокоста установлен Генеральной Ассамблеей ООН 15 лет назад, и дата 27 января выбрана потому, что в этот день ровно 75 лет назад советские войска вошли в концлагерь Аушвиц у маленького польского городка Освенцим. Число жертв только этого лагеря точно не известно, но в целом считается, что порядка четырех миллионов человек.

Руководитель Ида-Вирумааского еврейского общества Александр Дусман напомнил собравшимся, что в Эстонии День памяти жертв Холокоста отмечают с 2003 года.

В Ида-Вирумаа восемь памятников жертвам Холокоста, отмеченных на специальной карте.

- Некоторые из них труднодоступны, особенно в зимнее время, но мы их тоже иногда навещаем, - сказал Дусман. - Каждый год 27 января встречаемся у какого-то из памятных мест в Ида-Вирумаа: в прошлом году митинг проходил у горы Тухамяги в Кивиыли, нынче в Эреда. Здесь тоже находился один из вайвараских лагерей, куда свозили евреев со всей Европы. Те, кто не умер от непосильного труда, были уничтожены.

К памятнику возложили цветы и по еврейской традиции - камни. Зажгли шесть свечей в память о шести миллионах евреев, погибших только по той вине, что они были евреями. Самый пожилой член общины, 91-летний Борис Львович Рубинштейн, стоя перед мемориалом, произнес поминальную молитву и еще раз выразил благодарность всем, кто освободил человечество от фашизма.