Выдвигайте кандидатов на звание деятеля года Ида-Вирумаа

На звание деятеля года могут претендовать как отдельные люди, так и группа лиц, чья деятельность в 2019 году оставила положительный след в жизни Ида-Вирумаа. Кандидаты могут работать в культурной, социальной, экономической или любой другой сфере.

Все частные лица, учреждения и коллективы могут выдвигать кандидатов на звание до 6 февраля. К заявке обязательно нужно добавить краткое обоснование, чем примечательны достижение или достижения кандидата за 2019 год и какое влияние это оказало на уезд в целом, а также контактные данные заявителя. Предложения отправлять Ида-Вирумааскому союзу самоуправлений по адресу э-почты: ivol@ivol.ee или по адресу: Keskväljak 1-301, Jõhvi 41594 с пометкой "Aasta tegija auhind".

Порядок выдвижения кандидата на звание "Деятель года Ида-Вирумаа" Укажите кандидата, который за свою деятельность достоин титула "Деятель года Ида-Вирумаа - 2019".

Составьте письменное обоснование, почему именно этот кандидат достоин титула.

Отправьте предложение вместе с обоснованием не позднее 6 февраля Ида-Вирумааскому союзу самоуправлений с пометкой "Aasta tegija auhind" по адресу: Keskväljak 1-301, Jõhvi 41594 или по э-почте: ivol@ivol.ee.

Звания "Деятель года - 2018" удостоились Мадис Олт и Янек Маар, которые были отмечены за создание Кивиылиского приключенческого центра. Этот центр обогатил местную жизненную среду, привлек в уезд гостей и создал для него положительный имидж. В июне 2018 года у подножия кивиылиской горы 17 лет развивавшие приключенческий центр Олт и Маар открыли центр впечатлений для всей семьи, который привлек в Ида-Вирумаа больше новых туристов также в летний период. Кивиылиский приключенческий центр превратился в популярные западные ворота Ида-Вирумаа.

В прошлые годы признания удостаивались Виктор Андреев, Пийа Тамм, "Viru Keemia Grupp", Эрика Кылло, Прийт Кама, НКО "Purtse Jõe Arenduskeskus", Андрей Катков, Владимир Вшивцев, Владимир Высоцкий, оргкомитет фестиваля "Голос гор". Деятель года получит фигурку, изготовленную скульптором Айваром Симсоном, и благодарственное письмо.