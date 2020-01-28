ВРЕМЯ: Взрывом оторвало руку

Возле Кыргессааре вода местами была свободна ото льда. Шувалов хотел забросить динамитный патрон из лодки на образовавшуюся к северу льдину, чтобы ее разбить.

Третий рабочий стоял в нескольких шагах у кромки льда. Найдя подходящее место, куда забросить патрон, Шувалов зажег фитиль, но уже в следующее мгновение, прежде чем он успел отбросить патрон, раздался взрыв. Взрывом Шувалову оторвало правую руку выше запястья, а также повредило рабочему глаза и голову. ("Põhja Kodu", 24 января 1940 г.)

Эвелин Ильвес откроет нарвский конкурс юных пианистов

Эвелин Ильвес в предстоящее воскресенье откроет нарвский шопеновский конкурс молодых пианистов. Это исполнительское состязание нынче соберет участников больше обычного. Первая леди названа патроном мероприятий Года Шопена в Эстонии. В 2010-м весь мир отмечает 200-летие гения фортепианной музыки.

Эстонская шопениана берет начало открытием VIII Международного шопеновского конкурса молодых пианистов в Нарве. Он стартует 31 января в 18.00 в Нарвском замке. Заключительный концерт состоится 7 февраля в столичном зале "Эстония", где лауреаты обязаны выступить безвозмездно.

Руководитель оргкомитета Галина Мольдон рассказала "СП", что желающих показать свое мастерство поначалу было свыше 70 человек. И хотя обычно стараются оставить не более 50-ти, в этот раз участников в окончательном списке насчитывается аж 59.

Наибольшее число юных музыкантов, их педагогов и родителей прибудут, как и обычно, из России - 18 участников. За россиянами в количественном рейтинге находятся представители Эстонии - 16 музыкантов из Таллинна, Тарту, Нарвы, Силламяэ. Еще зарегистрированы представители Белоруссии, Дании, Китая, Латвии, Португалии, Польши, Узбекистана, Украины, Финляндии, Швеции.