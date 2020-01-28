ВРЕМЯ: Взрывом оторвало руку

В понедельник около 11 часов утра рабочий суконной фабрики Ефим Шувалов, который в зимний период занимается работами на местности, сел в лодку у Кыргессааре, чтобы произвести ледовзрывные работы. Вместе с ним на место отправился гребец.
Возле Кыргессааре вода местами была свободна ото льда. Шувалов хотел забросить динамитный патрон из лодки на образовавшуюся к северу льдину, чтобы ее разбить.
Третий рабочий стоял в нескольких шагах у кромки льда. Найдя подходящее место, куда забросить патрон, Шувалов зажег фитиль, но уже в следующее мгновение, прежде чем он успел отбросить патрон, раздался взрыв. Взрывом Шувалову оторвало правую руку выше запястья, а также повредило рабочему глаза и голову. ("Põhja Kodu", 24 января 1940 г.)
Эвелин Ильвес откроет нарвский конкурс юных пианистов
Эвелин Ильвес в предстоящее воскресенье откроет нарвский шопеновский конкурс молодых пианистов. Это исполнительское состязание нынче соберет участников больше обычного. Первая леди названа патроном мероприятий Года Шопена в Эстонии. В 2010-м весь мир отмечает 200-летие гения фортепианной музыки.
Эстонская шопениана берет начало открытием VIII Международного шопеновского конкурса молодых пианистов в Нарве. Он стартует 31 января в 18.00 в Нарвском замке. Заключительный концерт состоится 7 февраля в столичном зале "Эстония", где лауреаты обязаны выступить безвозмездно.
Руководитель оргкомитета Галина Мольдон рассказала "СП", что желающих показать свое мастерство поначалу было свыше 70 человек. И хотя обычно стараются оставить не более 50-ти, в этот раз участников в окончательном списке насчитывается аж 59.
Наибольшее число юных музыкантов, их педагогов и родителей прибудут, как и обычно, из России - 18 участников. За россиянами в количественном рейтинге находятся представители Эстонии - 16 музыкантов из Таллинна, Тарту, Нарвы, Силламяэ. Еще зарегистрированы представители Белоруссии, Дании, Китая, Латвии, Португалии, Польши, Узбекистана, Украины, Финляндии, Швеции.
Гран-при конкурса является презентуемая Министерством культуры и национального наследия Польши поездка по шопеновским местам, куда отправятся юный музыкант и взрослый сопровождающий. Гран-при от главного спонсора - польского бизнесмена Мирослава Пеньковски, чьи производства работают и в Нарве, представляет собой 55500 крон участнику и 22 тысячи крон его учителю. ("Северное побережье", 28 января 2010 г.)