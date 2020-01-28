"Сейчас, конечно, год Крысы, но если говорить только о крысах, то разговор оказался бы довольно коротким", - задумал натуралист Вахур Сепп рассказать на природном вечере обо всех обитающих в Эстонии грызунах.

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- Живущие в лесу белки сооружают себе гнезда - свитые из веток, выстланные мхом и шерстью. В таких гнездах предусмотрено два входа, чтобы белка, если в гости вдруг наведается куница, смогла выскочить через вторую дверь. Отверстия должны быть такими, чтобы в случае плохой погоды белка могла изнутри заткнуть их пучком мха, - по словам Вахура Сеппа, таким образом белка в состоянии за счет температуры собственного тела поднять температуру в гнезде на 15 градусов выше уличной.