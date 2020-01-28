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Год Крысы привлекает внимание и к другим грызунам
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"Сейчас, конечно, год Крысы, но если говорить только о крысах, то разговор оказался бы довольно коротким", - задумал натуралист Вахур Сепп рассказать на природном вечере обо всех обитающих в Эстонии грызунах.
Самые многочисленные млекопитающие
- Грызуны - самый большой отряд млекопитающих: они составляют более трети всех существующих сейчас видов.
- В мире к отряду грызунов относятся около двух с половиной тысяч видов.
- В Эстонии обитает 21 вид грызунов, подразделяющихся на пять семейств: хомяковые, мышиные, бобровые, беличьи и соневые.