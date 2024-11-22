Гоcучреждения призывают проверить данные перед уплатой автомобильного налога

Когда был принят автомобильный налог, в Эстонии ввели т.н. годовой налог, который будет собирать Налогово-таможенный департамент, а также плату за регистрацию, которую будет собирать Департамент транспорта.

Годовой налог владельцы моторных транспортных средств, облагаемых налогом, будут ежегодно платить за транспортные средства, зарегистрированные в дорожном регистре. Департамент транспорта будет передавать Налогово-таможенному департаменту данные, необходимые для расчета и сбора годового налога, в т.ч. общие данные владельца транспортного средства и его ответственного пользователя, идентификационные и технические данные транспортного средства. Читайте на сайте Налогово-таможенного департамента, какие категории транспортных средств облагаются налогом.

Плата за регистрацию будет собираться при первичной регистрации автомобилей и фургонов в дорожном регистре, и основанием для занесения в регистр будет внесенная плата. Плату за регистрацию нужно будет внести и за транспортные средства, уже занесенные в дорожный регистр Эстонии, при смене их владельца, при условии, что ранее такая плата не вносилась.

Что автовладельцам нужно сделать до окончания 2024 года? Проверьте в дорожном регистре данные своего транспортного средства, чтобы налог начислили на основании верных данных. Если данные неверны, обязательно уведомите об этом Департамент транспорта по адресу эл. почты info@transpordiamet.ee. Проверьте свои контактные данные в электронной среде Налогово-таможенного департамента. Если контактные данные правильные, налоговое уведомление будет отправлено нужному человеку, который в новом году сможет ознакомиться с размером налога, его расчетом и вовремя его уплатить.

Департамент транспорта совместно с Налогово-таможенным департаментом разработали калькулятор автомобильного налога. С его помощью любой владелец транспортного средства может рассчитать годовой налог и плату за регистрацию на основании номера или технических данных автомобиля.

Калькулятор доступен на странице Налогово-таможенного департамента, а также в электронной среде обслуживания Департамента транспорта. Из-за большой нагрузки калькулятор иногда может работать медленнее, чем обычно. Если это произошло, подождите некоторое время и попробуйте еще раз.

С часто задаваемыми вопросами о плате за регистрацию можно ознакомиться на сайте Департамента транспорта, а узнать подробнее об автомобильном налоге - на сайте Налогово-таможенного департамента.