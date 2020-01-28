ВИДЕО: В Йыхви начался судебный процесс над врачом, лидером оппозиции и бывшим председателем волостного собрания

Прокурор Калмер Каск в начале заседания суда сказал, что, с точки зрения прокуратуры, в рамках данного уголовного дела цель - найти ответ на вопрос, оправдывает ли цель средства и действовали ли имеющие положительную репутацию лица в рамках данного уголовного дела на самом деле в корыстных целях.

Нина Негласон перед началом заседания сказала "Северному побережью", что она была воспитана работать. "Работать нужно много и добросовестно. Я никогда в жизни не могла подумать, что могу получить обвинение за то, что хочу работать. Я добросовестно выполняла свою работу как в качестве врача, так и в качестве члена волостного собрания. Я работала на благо людей, я работала на благо Йыхвиской волости. Мне грустно, что сегодня начинается этот процесс", - сказала она, добавив, что ей не в чем признавать себя виновной.