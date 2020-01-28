Ср, 29.01.2020
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ВИДЕО: В Йыхви начался судебный процесс над врачом, лидером оппозиции и бывшим председателем волостного собрания

Прокуратура отдала под суд по обвинению в коррупции врача, лидера оппозиции и бывшего председателя Йыхвиского волостного собрания Нину Негласон и оказывающую в основном медицинские услуги предпринимателя Тийу Сепп. Ни одна из них не признает себя виновной.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

В Йыхви во вторник начался судебный процесс над врачом, бывшим председателем Йыхвиского волостного собрания, ныне лидером оппозиции Ниной Негласон и оказывающей в основном медицинские услуги предпринимателем Тийу Сепп, которых прокуратура обвиняет в коррупционных преступлениях.

Прокурор Калмер Каск в начале заседания суда сказал, что, с точки зрения прокуратуры, в рамках данного уголовного дела цель - найти ответ на вопрос, оправдывает ли цель средства и действовали ли имеющие положительную репутацию лица в рамках данного уголовного дела на самом деле в корыстных целях.

Обвинение в суде представляет прокурор Калмер Каск.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Нина Негласон перед началом заседания сказала "Северному побережью", что она была воспитана работать. "Работать нужно много и добросовестно. Я никогда в жизни не могла подумать, что могу получить обвинение за то, что хочу работать. Я добросовестно выполняла свою работу как в качестве врача, так и в качестве члена волостного собрания. Я работала на благо людей, я работала на благо Йыхвиской волости. Мне грустно, что сегодня начинается этот процесс", - сказала она, добавив, что ей не в чем признавать себя виновной.

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