Страстью и делом жизни удостоенной государственной награды Ольги Кублицкой является кружевоплетение

Мастер по кружевоплетению на коклюшках и дизайнер Ольга Кублицкая сказала, принимая поздравления от "Северного побережья", что когда-нибудь это должно было произойти. "Я рада, что это случилось именно в 2020 году, когда отмечается Год кружева", - радовалась получательница ордена Белой звезды V степени.

Страсть и дело жизни

Страстью и делом жизни нарвитянки является кружевоплетение, пришедшее в Эстонию еще в 16-м веке. После Второй мировой войны эта отрасль рукоделия была позабыта, но с 1990 года благодаря профессиональному мастеру по кружевоплетению вышла из забытья. Сама Кублицкая, являющаяся также руководителем Гильдии кружевниц Эстонии и учредителем Нарвской школы кружева, осваивала это искусство в школах кружевоплетения Франции, Чехии, Испании и России, а также продолжает совершенствоваться на курсах в разных странах Европы.

Кублицкая неоднократно удостаивалась признания за дело жизни - например, была отмечена годовой премией "Капитала культуры", удостаивалась признания от Министерства культуры и награждена знаком за заслуги Эстонского союза народного искусства и рукоделия, - однако орден президента станет самой весомой из этих наград.

В Ида-Вирумаа работы мастера кружевоплетения можно будет увидеть уже в понедельник - в 16 часов она откроет в Йыхвиской городской галерее выставку коклюшечного кружева "Кружевные ритмы".

- В следующую субботу покажу в Таллинне свои модели одежды, в марте устрою в столице презентацию, выставку и мастер-класс, а затем буду готовиться к выставке в Испании, - описала свой напряженный график признанный мастер, у которой состоялось в общем более 50 персональных выставок.

Несравненная работа

Много лет руководящая Ида-Вирумааским обществом рукоделия Анне Уттендорф сказала, что Кублицкая достойна государственного ордена, ведь ее работа бесподобна.

- Она долгое время оставалась в Нарве в тени и ее умения и достижения не получали заслуженного внимания, но в последнее время она прекрасно выделилась и ее возможности расширились. Кублицкая участвовала в модных шоу и сотрудничала с Домом моды Юлле Похьянхеймо, а также плела кружево для президента. Можно сказать, что Кублицкая является теперь мастером всеэстонского, а также международного уровня.

В Ида-Вирумаа президентского знака отличия удостоится также руководитель Силламяэского отдела образования и культуры Аннели Рантс (орден Белой звезды IV степени).

Орден Белой звезды V степени получит также развивающая азы образования и обучение на свежем воздухе Лехте Туулинг, работающая в Нарвском колледже ТУ ассистентом по дошкольной педагогике и являющаяся также программным руководителем учебной программы "Учитель дошкольного детского учреждения в многоязычной учебной среде".

Ведущий следователь криминального бюро Идаской префектуры капитан полиции Игорь Миловидов удостоится ордена Орлиного креста V степени.

Президент республики Керсти Кальюлайд отметит в преддверии годовщины Эстонской Республики в общем 114 человек.

"Знаками отличия отмечают людей Эстонии и тех, кто поддерживает нас за рубежом, за их целеустремленность в своей деятельности и за верность принципам, на которые опирается современная Эстония, - открытости и демократии, знаниям и предприимчивости, заботе и вниманию.