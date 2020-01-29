В Нарвской городской газете сменили руководителя

"Теперь придется опять много гадостей услышать про себя", - шутливо прокомментировал Тамм свое новое назначение в городской газете, напомнив, что он вообще-то "позитивный человек".

Тамм был в прошлом издателем юмористического журнала "Pilkaja" ("Насмешник").

Нарвская горуправа распоряжением от 22 января вывела Тамма из состава совета муниципального фонда "Narva Linnaleht", а на его место назначила председателя Нарвского горсобрания Ирину Янович. Уже 24 января в очередном номере газеты на обложке была пара фотографий с Янович.

Тамма назначили членом правления фонда.

Под руководством прошлого члена правления и редактора Виктории Сивковой "Narva Linnaleht" не раз становилась автором свежих не столько новостей, сколько скандалов. Среди таковых были и факты нелегального использования материалов "Северного побережья", а проще говоря - пиратства.