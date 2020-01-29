Нарвская власть может стать снова центристской

Приезд в Нарву 24 января нескольких видных членов Центристской партии Эстонии (ЦПЭ) и членов Рийгикогу не освещался в официальной нарвской газете или в разделе новостей на городском веб-сайте.

Как стало известно "Северному побережью", с мэром Нарвы Алексеем Евграфовым и председателем горсобрания Ириной Янович встретились, среди прочих гостей, председатель группы в Рийгикогу по поддержке Ида-Вирумаа Дмитрий Дмитриев (ЦПЭ) и член этой группы Михаил Корб (ЦПЭ), являющийся также главным секретарем Центристской партии, организующим партийную работу.

Встреча проходила на нейтральной территории - в кафе, хотя это было дневное время, когда рабочие кабинеты и залы для встреч открыты.

Мэр Нарвы Алексей Евграфов в ответ на вопрос "Северного побережья" о содержании встречи ограничился заверением, что это была рабочая встреча с членом группы Рийгикогу по поддержке Ида-Вирумаа. "Конкретики пока нет, будем разговаривать еще", - сказал Евграфов.

Его слова опровергла вице-председатель группы поддержки Ида-Вирумаа в Рийгикогу - нарвитянка Катри Райк (СДПЭ). Она заверила, что тот визит точно не был в рамках работы парламентской группы: "Однозначно нет". В противном случае вице-председатель знала бы о визите, но это не было так.

Ни Дмитрий Дмитриев, ни Михаил Корб, ни бюро фракции центристов в Рийгикогу, к которым "Северное побережье" обратилось за подробностями, пока не дали своих комментариев.

В июле 2019 года "Северное побережье" уже рассказывало о проведенной по-тихому встрече тех же руководителей Нарвы с мэром Таллинна, видным центристом Михаилом Кылвартом. Тогда тоже сидели рабочим днем в кафе и тоже думали оставить это в тайне. Мэр Евграфов заверял корреспондента, что "это был частный визит" Кылварта, а Кылварт - наоборот: "Обсуждались вопросы сотрудничества городских властей обоих городов на муниципальном уровне".

ЦПЭ полностью утратила многолетнюю влиятельную позицию в Нарве в августе 2018 года. Тогда глава центристов и премьер-министр Юри Ратас велел всем только лишь заподозренным в коррупции нарвским руководителям покинуть посты, однако те, несогласные с подозрениями, покинули партию. Так же поступила в знак солидарности вся центристская фракция Нарвского горсобрания - и ее не стало. В марте 2019 года выразили недоверие прежнему мэру Тармо Таммисте, который так и не покинул ЦПЭ.