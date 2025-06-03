Почти пятая часть водителей электросамокатов признались, что управляли ими хотя бы один раз в состоянии алкогольного опьянения

«Согласно статистике полиции, в прошлом году с участием легких средств передвижения произошло 414 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, и среди водителей этих легких средств передвижения 131 человек, то есть 30% находился в состоянии алкогольного опьянения. К сожалению, в начале текущего сезона электросамокатов данные пропорции не изменились – по состоянию на середину мая из 61 водителя легких средств передвижения, попавшего в аварию в Эстонии, в состоянии опьянения находились 13, то есть, по сути, каждый пятый», – описал ситуацию Мадар.

Львиная доля всех аварий с участием легких средств передвижения и с пострадавшими происходит в Таллинне, где электросамокатов больше всего и где они используются наиболее интенсивно. Из 61 зарегистрированного в этом году дорожно-транспортного происшествия 42 произошли именно в столице. Из 42 водителей самокатов, попавших в аварии в Таллинне, в состоянии алкогольного опьянения находились 12, или 28%.

«Всем известен то факт, что даже небольшое количество алкоголя негативно влияет на способность водителя воспринимать дорожную ситуацию. И статистика также ясно показывает, что алкогольное опьянение, к сожалению, играет в авариях значительную роль, – прокомментировал Индрек Мадар. – Поэтому, возможно, настало время для более широких общественных дебатов и принятия решения о максимальном содержании алкоголя, разрешенным Законом о дорожном движении».

Результаты опроса также показывают, что оценка людьми влияния опьянения на адекватность водителя электросамоката является скорее более консервативной.