Почти пятая часть водителей электросамокатов признались, что управляли ими хотя бы один раз в состоянии алкогольного опьянения

Исследование, проведенное исследовательской фирмой Norstat в конце прошлого года, показало, что 17% людей, использовавших электросамокаты, признались, что управляли ими хотя бы один раз в состоянии алкогольного опьянения.
Статистика полиции как за прошлый год, так и за начало нынешнего сезона также показывает, что, к примеру, в Таллинне доля водителей легких средств передвижения, попавших в дорожно-транспортные происшествия и находившихся в этот момент в состоянии алкогольного опьянения, является весьма значительной – 30%.
В опросе, проведенном в конце прошлого года, непосредственно после окончания активного сезона электросамокатов, 50% респондентов ответили, что они ездили на электросамокате. Поскольку в последние годы одной из тем общественного обсуждения среди прочего были и частые аварии, происходящие именно с участием водителей электросамокатов, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, респондентам было предложено ответить и связанные с этим вопросы.
«На дополнительный вопрос о том, управляли ли респонденты электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения, девять процентов ответили, что делали это один раз. Восемь процентов признались, что делали это неоднократно, – прокомментировал Яан Хярмс, член правления Сакуского пивоваренного завода, заказавшего исследование. – В столице Таллинне, где движение электросамокатов самое плотное, а количество арендных электросамокатов самое большое, доля тех, кто признался в вождении в состоянии алкогольного опьянения, была немного выше – 10% респондентов сказали, что делали это один раз, и 11% – неоднократно».
По словам эксперта по дорожному движению и члена правления OÜ Autosõit Индрека Мадара, который помог составить вопросы опроса, опасность вождение в состоянии алкогольного опьянения электросамоката или любого другого легкого средства передвижения, например, мини-мопедов, которые в этом году стали предметом многочисленных дискуссий, а также велосипеда, не вызывает никаких сомнений. Это демонстрирует и статистика дорожно-транспортных происшествий.
«Согласно статистике полиции, в прошлом году с участием легких средств передвижения произошло 414 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, и среди водителей этих легких средств передвижения 131 человек, то есть 30% находился в состоянии алкогольного опьянения. К сожалению, в начале текущего сезона электросамокатов данные пропорции не изменились – по состоянию на середину мая из 61 водителя легких средств передвижения, попавшего в аварию в Эстонии, в состоянии опьянения находились 13, то есть, по сути, каждый пятый», – описал ситуацию Мадар.
Львиная доля всех аварий с участием легких средств передвижения и с пострадавшими происходит в Таллинне, где электросамокатов больше всего и где они используются наиболее интенсивно. Из 61 зарегистрированного в этом году дорожно-транспортного происшествия 42 произошли именно в столице. Из 42 водителей самокатов, попавших в аварии в Таллинне, в состоянии алкогольного опьянения находились 12, или 28%.
«Всем известен то факт, что даже небольшое количество алкоголя негативно влияет на способность водителя воспринимать дорожную ситуацию. И статистика также ясно показывает, что алкогольное опьянение, к сожалению, играет в авариях значительную роль, – прокомментировал Индрек Мадар. – Поэтому, возможно, настало время для более широких общественных дебатов и принятия решения о максимальном содержании алкоголя, разрешенным Законом о дорожном движении».
Результаты опроса также показывают, что оценка людьми влияния опьянения на адекватность водителя электросамоката является скорее более консервативной.
«Семь из десяти опрошенных считают, что в случае вождения велосипеда или мопеда должна быть нулевая терпимость к употреблению алкоголя, или же должен применяться такой же предел, как при вождении автомобиля, то есть содержание алкоголя во выдыхаемом воздухе до 0,1 мг/л, – прокомментировал Яан Хярмс. – В свою очередь, 22% респондентов считают, что установленное прошлым летом в Законе о дорожном движении правило, согласно которому предел может составлять до 0,25 мг/л, является достаточным».