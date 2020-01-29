Попечительский совет Кивиылиской 1-й средней школы: волостная власть разрушает школу общины

В Эстонии 21-го века, в Люганузеской волости поставили цель разрушить предприимчивую школу, известность которой не ограничивалась только лишь волостью и уездом - школу знают во всей Эстонии. В нашу школу приезжали за опытом и для сотрудничества. Школа имеет очень позитивный образ, который, к сожалению, замызгали члены нынешней волостной власти, как волостного управления, так и коалиции волостного собрания!

Хоть сколько-то осведомленный в области образования человек знает, как трудно найти сегодня в школу учителей, чтобы предложить детям хорошее образование. Кивиылиская 1-я средняя школа справилась с этим, у нас много молодых учителей. Однако нынешняя волостная власть не понимает этого и создала ситуацию, когда попечительский совет испытывает большую тревогу за дальнейшую судьбу образовательного пути детей.

Уходят несколько учителей, в том числе баллотировавшаяся на пост директора Ану Вау. Образованная волостным старейшиной комиссия имела возможность сделать шаг в том направлении, чтобы в какой-то мере восстановить школьный мир, однако предложение таких больших групп по интересам, как попечительский совет и представители учителей, выбрать директором Ану Вау не было учтено в комиссии и его просто переехали. Почему?