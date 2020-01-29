Мартин Репинский провалил проверку безопасности

Сам Репинский в публикации в социальных медиа выразил мнение, что причина, почему ему не дали разрешения на доступ к тайнам НАТО, кроется в том, что он часто бывает в России, где занимается деловыми вопросами, пытается привлечь в Эстонию инвестиции из России и помочь эстонским бизнесменам расширить бизнес в России. "Также сейчас способствую запуску и развитию козьей фермы на территории Ленинградской области", - написал он.

Займется защитой национальных меньшинств

Репинский добавил, что помогает обмену контактами между Эстонией и Россией в различных сферах. "Я никогда не скрывал этого, но если такое тесное сотрудничество с россиянами является препятствием для получения доступа к тайнам НАТО, то я уважаю данное решение и перехожу из комиссии по обороне в конституционную комиссию. Я не готов отказываться от наработанных годами контактов и от сотрудничества", - отметил он.

Депутат добавил, что в конституционной комиссии намерен стоять за то, чтобы предусмотренные Конституцией защита национальных меньшинств и принципы автономии стали в Эстонии реальностью. "Также считаю очень важным, чтобы право народа участвовать в государственной жизни в межвыборный период расширилось, будь то в форме народной инициативы или прямых выборов президента", - сообщил он.

МАРТИН РЕПИНСКИЙ: Я не готов отказываться от наработанных годами контактов и от сотрудничества.

По словам пресс-представителя Полиции безопасности Харриса Пуусеппа, органы безопасности не комментируют причины невыдачи разрешения на доступ к государственной тайне конкретному лицу. Однако он отметил, что, насколько известно, случай с Репинским - первый, когда член комиссии Рийгикогу по гособороне, который ходатайствовал о разрешении, не получил его.

Тянул с подачей ходатайства более полугода

Репинский подал ходатайство о получении доступа к тайнам НАТО, наличие которого крайне необходимо для работы в этой комиссии, лишь в ноябре прошлого года. Минувшей осенью он не участвовал в заседаниях комиссии, поскольку у него, как он сам сказал, в это же время были более важные дела.

В ноябре Репинский подтвердил "Северному побережью", что в ситуации с подачей ходатайства у него все идет по плану. "У меня заполнение анкеты заняло немного больше времени, поскольку в ней спрашивали очень много данных, которые мне нужно было уточнить, чтобы смог подать ходатайство максимально корректно", - сказал Репинский тогда, отметив, что отсутствие разрешения не помешало работе комиссии и поэтому он сильно не торопился.