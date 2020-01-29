Мартин Репинский провалил проверку безопасности

Входивший с весны в комиссию Рийгикогу по государственной обороне депутат от Ида-Вирумаа Мартин Репинский в ходе проверки безопасности оказался недостаточно благонадежным, чтобы быть допущенным к тайнам НАТО, и поэтому Центристская партия заменила его на Оудекки Лооне и отправила в конституционную комиссию, где прохождение такого "контроля безопасности" не требуется.
Сам Репинский в публикации в социальных медиа выразил мнение, что причина, почему ему не дали разрешения на доступ к тайнам НАТО, кроется в том, что он часто бывает в России, где занимается деловыми вопросами, пытается привлечь в Эстонию инвестиции из России и помочь эстонским бизнесменам расширить бизнес в России. "Также сейчас способствую запуску и развитию козьей фермы на территории Ленинградской области", - написал он.
Займется защитой национальных меньшинств
Репинский добавил, что помогает обмену контактами между Эстонией и Россией в различных сферах. "Я никогда не скрывал этого, но если такое тесное сотрудничество с россиянами является препятствием для получения доступа к тайнам НАТО, то я уважаю данное решение и перехожу из комиссии по обороне в конституционную комиссию. Я не готов отказываться от наработанных годами контактов и от сотрудничества", - отметил он.
Депутат добавил, что в конституционной комиссии намерен стоять за то, чтобы предусмотренные Конституцией защита национальных меньшинств и принципы автономии стали в Эстонии реальностью. "Также считаю очень важным, чтобы право народа участвовать в государственной жизни в межвыборный период расширилось, будь то в форме народной инициативы или прямых выборов президента", - сообщил он.
МАРТИН РЕПИНСКИЙ:
Я не готов отказываться от наработанных годами контактов и от сотрудничества.
По словам пресс-представителя Полиции безопасности Харриса Пуусеппа, органы безопасности не комментируют причины невыдачи разрешения на доступ к государственной тайне конкретному лицу. Однако он отметил, что, насколько известно, случай с Репинским - первый, когда член комиссии Рийгикогу по гособороне, который ходатайствовал о разрешении, не получил его.
Тянул с подачей ходатайства более полугода
Репинский подал ходатайство о получении доступа к тайнам НАТО, наличие которого крайне необходимо для работы в этой комиссии, лишь в ноябре прошлого года. Минувшей осенью он не участвовал в заседаниях комиссии, поскольку у него, как он сам сказал, в это же время были более важные дела.
В ноябре Репинский подтвердил "Северному побережью", что в ситуации с подачей ходатайства у него все идет по плану. "У меня заполнение анкеты заняло немного больше времени, поскольку в ней спрашивали очень много данных, которые мне нужно было уточнить, чтобы смог подать ходатайство максимально корректно", - сказал Репинский тогда, отметив, что отсутствие разрешения не помешало работе комиссии и поэтому он сильно не торопился.
О том факте, что у трех членов комиссии по гособороне до сих пор отсутствует так называемое разрешение на доступ к тайнам НАТО и Репинский - единственный из них, кто еще даже не начал о нем ходатайствовать, в прошлом ноябре написала "Eesti Päevaleht". Председатель комиссии по гособороне Андрес Метсоя сказал, что без разрешения на доступ к тайнам НАТО отсутствует информированность, необходимая для работы комиссии.
Репинский заверил, что его отсутствие на заседаниях комиссии по гособороне не связано с тем, что у него нет права доступа к конфиденциальной информации. "У меня на тот момент были более важные дела", - сказал он.
Во многом из-за того, что Репинский и еще два члена комиссии за полгода с лишним не подали ходатайство о прохождении проверки безопасности, комиссия по гособороне в декабре прошлого года решила инициировать законопроект, который обязывает членов комиссии Рийгикогу по гособороне подавать соответствующие документы для прохождения проверки безопасности и получения права доступа к засекреченной внешней информации в течение не более чем двух месяцев с момента назначения членом комиссии.
По словам председателя комиссии Андреса Метсоя, то обстоятельство, что у некоторых членов отсутствует доступ к тайнам НАТО, привело к ситуации, когда некоторые члены комиссии находились в другом информационном пространстве. "У них отсутствовала возможность получать необходимую для работы информацию в виде засекреченной внешней информации, посещать определенные структурные подразделения Сил обороны, районы миссий НАТО с участием Сил обороны и структуры НАТО", - перечислил Метсоя.
Что такое проверка безопасности
- Проверку безопасности проводят в отношении каждого члена Рийгикогу, который назначен членом комиссии Рийгикогу по государственной обороне. Если назначенный членом комиссии по гособороне член Рийгикогу не проходит проверку безопасности, вместо него в комиссию по гособороне назначают нового члена.
- Для прохождения проверки безопасности член Рийгикогу заполняет анкету для ходатайства о разрешении на доступ к государственной тайне и подписывает согласие, которым разрешает учреждению, осуществляющему проверку безопасности, во время выполнения проверки безопасности получать информацию о себе от физических и юридических лиц, а также от государственных и муниципальных учреждений и органов, и подает эти документы в комиссию Рийгикогу по надзору за органами безопасности.
- Разрешение на доступ к государственной тайне выдается после прохождения проверки безопасности. Цель проверки безопасности - выявить связанные с лицом возможные риски безопасности, которые могут поставить под угрозу защиту доверенной ему государственной тайны.
- При проверке безопасности оценивается, применимы ли к лицу основания для отказа в выдаче разрешения на доступ или продления срока его действия в соответствии с частями 1 и 2 § 32 Закона о государственной тайне и засекреченной внешней информации. Разрешение на доступ выдается для допуска к конфиденциальной, секретной и совершенно секретной информации.
- Проверка безопасности длится до трех месяцев. В определенных случаях возможно продлить этот срок на три месяца.
- Проверку безопасности выполняют органы безопасности - Департамент полиции безопасности и Департамент внешней разведки. Департамент полиции безопасности является основным учреждением, осуществляющим проверку безопасности, он проводит ее как в гражданских, так и в военных структурах, а также для частных предприятий.